Malõgina loovutas paarilisega veerandfinaalis vaid kaks geimi
Eesti naiste esireket Elena Malõgina pääses Poolas Gdanskis toimuval ITF-i W50 kategooria paarismänguturniiril kindla võiduga poolfinaali.
Turniiriks esimese asetuse saanud Malõgina ning tšehhitar Ivana Sebestova näitasid rootslanna Ida Johanssoni ja poolatar Marcelina Podlinska vastu taset, alistades vastased 6:2, 6:0. Avaringist ilma matšita edasi pääsenud Malõgina ja Sebestova vastane poolfinaalis selgub neljapäeva õhtupoolikul.
Malõgina osales ka üksikmänguturniiril, kuid pidi kolmapäeval tunnistama kohaliku Daria Kuczer paremsut tulemusega 6:1, 6:2.
Toimetaja: Kristjan Kallaste