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Malõgina loovutas paarilisega veerandfinaalis vaid kaks geimi

Tennis
Eesti tennisemeistrivõistluste naiste üksikmänguturniiri finaal
Eesti tennisemeistrivõistluste naiste üksikmänguturniiri finaal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina pääses Poolas Gdanskis toimuval ITF-i W50 kategooria paarismänguturniiril kindla võiduga poolfinaali.

Turniiriks esimese asetuse saanud Malõgina ning tšehhitar Ivana Sebestova näitasid rootslanna Ida Johanssoni ja poolatar Marcelina Podlinska vastu taset, alistades vastased 6:2, 6:0. Avaringist ilma matšita edasi pääsenud Malõgina ja Sebestova vastane poolfinaalis selgub neljapäeva õhtupoolikul.

Malõgina osales ka üksikmänguturniiril, kuid pidi kolmapäeval tunnistama kohaliku Daria Kuczer paremsut tulemusega 6:1, 6:2.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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