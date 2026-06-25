Malõgina loovutas paarilisega veerandfinaalis vaid kaks geimi

Turniiriks esimese asetuse saanud Malõgina ning tšehhitar Ivana Sebestova näitasid rootslanna Ida Johanssoni ja poolatar Marcelina Podlinska vastu taset, alistades vastased 6:2, 6:0. Avaringist ilma matšita edasi pääsenud Malõgina ja Sebestova vastane poolfinaalis selgub neljapäeva õhtupoolikul.

Malõgina osales ka üksikmänguturniiril, kuid pidi kolmapäeval tunnistama kohaliku Daria Kuczer paremsut tulemusega 6:1, 6:2.