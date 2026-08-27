Tamm teenis Taipeis ühe päevaga kolm võitu

Kristjan Tamme jaoks oli neljapäev üks eriliselt edukas päev, eestlane teenis Taipeis toimuval M25 tenniseturniiril edasipääsu nii üksik- kui ka paarismängus.

Tamm (ATP 1150.) läks Eesti aja järgi öösel vastu neljapäeva üksikmänguturniiri kaheksandikfinaalis vastamisi viiendana asetatud Arthur Weberiga (ATP 398.), alistades prantslase 7:5, 6:4.

Mõni tund hiljem mängis Tamm koos kasahhi Grigori Lomakiniga ka paarismängu kaheksandikfinaalis, kus alistasid Michael Blando ja Hugo Hashimoto 3:6, 7:5, 10:6.

Päev ei saanud aga sellega sugugi läbi, sest seejärel toimunud veerandfinaalis lülitasid Tamm ja Lomakin konkurentsist esimese asetusega paari. Avasetis said austraallased Ethan Cook ja Tai Sach küll 6:4 võidu, aga Tamm ja Lomakin võitsid teise seti 7:5 ning siis otsustava seti 10:7, realiseerides sellega koha poolfinaalis.

Tamm läheb reedel üksikmängu veerandfinaalis vastamisi austraallase Matthew Dellavedovaga (ATP 299.), paarismängu poolfinaalis tulevad vastu jaapanlased Shinji Hazawa ning Taisei Ichikawa.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 316.) pidi Poolas Bytomis toimuval W75 turniiril tunnistama kaheksandikfinaalis itaallanna Gaia Maduzzi paremust tulemusega 6:3, 7:5. Malõgina osaleb Poolas ka paarismänguturniiril, kus mängib koos tšehhitar Ivana Sebestovaga.