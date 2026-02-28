Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

X!

Belgia iluuisutäht Loena Hendrickx jätab märtsis toimuvad maailmameistrivõistlused vahele.

"Mina ei osale MM-il. On olnud nõudlik hooaega, mis algas varakult, lisaks olen kimpus olnud paari väiksema vigastusega," kirjutas naiste üksiksõidu kahekordne MM-medalist ühismeedias.

Hendrickxi asemel pääseb MM-ile koondisekaaslane Jade Hovine. Lisaks esindab Belgiat MM-il ka kahekordne EM-pronks Nina Pinzarrone.

26-aastane Hendrickx tunnistas Milano Cortina mängude ajal, et mõlgutab vaikselt mõtteid karjääri lõpetamisest. "Kui olin 20-aastane, siis tuli kõik sujuvalt välja. Vanus teeb tõesti suure vahe," ütles Hendrickx Belgia väljaandele Sporza. "Ma tahan hooaja järel kõigepealt endasse vaadata ja mõista, kuidas keha tunneb. Siis otsustan, mida tulevik toob," lisas ta.

Tunamullu Kaunases Euroopa meistriks kroonitud Hendrickx jättis pea kogu eelmise hooaja hüppeliigese vigastuse tõttu vahele, aga naasis käimasoleval hooajal edukalt võistlustulle, saavutades EM-il Niina Petrõkina järel hõbemedali. Olümpiamängudel hoidis ta lühikava järel seitsmendat kohta, ent kukkus vabakavaga kokkuvõttes 14. kohale.

Iluuisutamise maailmameistrivõistlused toimuvad 24.-29. märtsil Prahas. Naiste üksiksõidus hakkab tiitlit kaitsma värske olümpiavõitja ameeriklanna Alysa Liu.

Toimetaja: Henrik Laever

