Hendrickx võitis esmakordselt tiitlivõistluse, Langerbaur kerkis viis kohta

24-aastane suurfavoriit Loena Hendrickx teenis laupäeval enda esimese kuldmedali tiitlivõistlustelt, kui tuli pärast võitu lühikavas ka vabakavas esikohale, kogudes kokku 213,25 punkti.

Hõbemedali võitis 206,52 silmaga Gruusiat esindav Anastassia Gubanova, kes hüppas vabakavas mööda belglannast Nina Pinzarronest, kes kogus lõpuks 202,29 punkti. Ükski teine võistleja üle 200 punkti ei saanud, esimesena jäi medalist ilma šveitslanna Livia Kaiser (194,72 punkti).

Lühikavas 19. koha teeninud Nataly Langerbaur sai laupäeval vabakava eest 100,96 punkti, kogudes kokku 155,32 punkti. 19-aastane iluuisutaja kerkis laupäeval viis kohta ning lõpetas enda EM-debüüdi 14. kohaga.

"Kõik elemendid peale ühe kukkumise olid hästi tehtud, sellega olen rahul, et suutsin pärast kukkumist ennast kokku võtta ja ülejäänud ilusti ära teha. See oli väga tore, et publik toetas ja plaksutas kogu kava vältel," ütles Langerbaur pärast vabakava lõppu ERR-ile.

Enne võistlust:

19-aastane Langerbaur teenis oma EM-debüüdil lühikava eest 54,36 punkti, mis andis talle 19. koha. Loosi tulemusena peab eestlanna laupäevast vabakava alustama esimesena ehk läheb Eesti aja järgi jääle kell 13.07.

"Üldiselt olen väga rahul, sest need on minu esimesed tiitlivõistlused. Pisikene närv oli ikka sees, aga kokkuvõttes tegin ära kõik, mis ma tegema pidin," ütles Langerbaur lühikava järel. "Olin väga elevil ja siinne areen on väga uhke. Juba sellepärast tundsin tahet võistelda. Seni on minu tähtsaimad võistlused olnud juunioride GP-etapid, nii et sellega võrreldes on EM-i atmosfäär hoopis teistsugune. Kõik on palju uhkem ja suursugusem."

Vabakava alustab esikohalt 24-aastane suurfavoriidist belglanna Loena Hendrickx, kes kogus neljapäeval 74,66 punkti. Talle järgneb kaasmaalanna Nina Pinzarrone 69,70 punktiga, kolmas on Gruusiat esindav Anastassia Gubanova 68,96 silmaga. Mullu Espoos toimunud EM-il sai Gubanova Hendrickxi ees kulla.