Serena Williams tulebki tagasi tippsporti

Williamsi tagasitulekut kinnitas esimesena Londoni spordiklubi Queen's Club, mis korraldab omanimelist WTA turniiri, ning hiljem ka tenniselegend ise.

"Queen's Club on ideaalne koht uue peatüki alustamiseks. Muruväljakud on pakkunud mulle mitmeid tähendusrikkaid hetki ning mul on väga hea meel naasta tippsporti ikoonilisel areenil," ütles Williams pressiteate vahendusel.

23-kordne slämmivõitja osaleb WTA 500 taseme Queen's Clubi turniiril paarismängus. Tema paarilist ei ole veel ametlikult välja hõigatud, kuid Inglismaa spordimeedia teatel mängib Williams koos 19-aastase Victoria Mbokoga. Turniir algab 8. juunil.

44-aastane Williams taandus tippspordist 2022. aasta USA lahtiste meistrivõistluste järel. Ta võitis sel turniiril kaks matši, alistades teises ringis ka toonase maailma teise reketi Anett Kontaveidi.