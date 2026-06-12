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Seeman jõudis Los Angeleses veerandfinaali

Tennis
Johannes Seeman.
Johannes Seeman. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti tennisist Johannes Seeman pääses koos ameeriklasest paarilise William Kleegega Los Angelese M15 turniiri paarismängus veerandfinaali, alistades avaringis USA duo Arnav Bhandari ja Keaton Hance'i 6:7 (1), 7:6 (5), 10:6.

Tennisnet.ee vahendusel kujunes kohtumine äärmiselt tasavägiseks. Avasetis juhtisid Seeman ja Kleege murdega 5:3 ning neil oli seisul 5:4 kasutada ka settpall, kuid vastased murdsid servi tagasi ja võitsid tie-break'i kindlalt 7:1.

Teises setis tuli Eesti-USA paar välja keerulisest olukorrast. Seisul 3:5 kaotusseisus päästsid nad vastaste servigeimis kolm järjestikust matšpalli ning viigistasid seisu. Tie-break'is haarasid Seeman ja Kleege kohe 3:0 edu ning hoidsid selle lõpuni, võites otsustava geimi 7:5.

Mängu saatuse otsustanud tie-break'is jäid Bhandari ja Hance ette vaid korra seisul 3:2. Seeman ja Kleege võitsid seejärel mitu olulist punkti järjest ning kindlustasid 10:6 võiduga koha veerandfinaalis.

Veerandfinaalis lähevad Seeman ja Kleege vastamisi veel ühe USA paariga, kelle moodustavad Paxton Au ja Andrew Johnson. Los Angelese M15 turniiri paarismängu tabelis osales kokku üheksa täielikult USA mängijatest koosnevat paari ning veel viis paari, kus ameeriklane mängib koos välismaalasega.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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