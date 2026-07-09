Johannes Seeman piirdus USA-s avaringiga
Johannes Seeman mängis USA-s viiendat nädalat järjest paarismängu koos ameeriklase William Kleege'iga. Seni on nende turniirid kulgenud vahelduva eduga, parimal juhul on jõutud poolfinaali, kuid sel korral langesid Seeman ja Kleege Rancho Santa Fe World Tennis (endine ITF) M15 turniiril avaringis välja.
Seeman ja Kleege kaotasid USA duole Dylan Patersonile ja Ivan Savkinile poolteist tundi kestnud kohtumises 5:7, 5:7, vahendab tennisnet.ee.
Mõlemad setid kulgesid sarnaselt. Seeman ja Kleege jäid murdega taha, kuid suutsid viigistada, aga seisul 5:6 kaotasid oma servi kindlalt, saades kummaski geimis vaid ühe punkti.
Toimetaja: Maarja Värv