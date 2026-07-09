Johannes Seeman piirdus USA-s avaringiga

Johannes Seeman mängis USA-s viiendat nädalat järjest paarismängu koos ameeriklase William Kleege'iga. Seni on nende turniirid kulgenud vahelduva eduga, parimal juhul on jõutud poolfinaali, kuid sel korral langesid Seeman ja Kleege Rancho Santa Fe World Tennis (endine ITF) M15 turniiril avaringis välja.