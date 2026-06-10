Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga

Williams ja Mboko alistasid teisipäeval paarismängu avaringis kolmanda asetusega Erin Routliffe'i ja Nicole Melichar-Martineze 7:6 (2), 6:2. Williamsil oli kolmapäeval puhkepäev, kuid tema kanadalannast paariline osales üksikmängus, kus läks teises ringis vastamisi tšehhitari Karolina Pliškovaga.

Mboko kaotas esimese seti Pliškovale 2:6, aga juhtis teises setis 4:3, kui ta järsku libises, misjärel kukkus kohmakalt väljakule ja haaras kohe vasakust põlvest kinni. Kanadalanna võttis seepeale meditsiinilise pausi, ent ei suutnud matši jätkata ning lahkus väljakult pisarates.

"Mul on temast väga kahju. Meil oli üsna hea mäng käimas. Soovin talle ainult parimat. See ei ole viis, kuidas ma tahan võita. Loodetavasti saab ta Wimbledoniks terveks," rääkis Pliškova.

Williams ja Mboko peaksid neljapäeva pärastlõunal pidama paarismängus oma teise matši, aga mõistagi on kanadalanna jätkamine Queen'si turniiril kahtluse all. Nende vastasteks neljapäevases veerandfinaalis on Mboko kaasmaalane Leylah Fernandez ja sakslanna Laura Siegemund.