Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga
23-kordse slämmivõitja Serena Williamsi tagasitulek tipptennisesse võis piirduda ühe matšiga, sest tema paariline Victoria Mboko sai Queen'si turniiri üksikmängus vigastada.
Williams ja Mboko alistasid teisipäeval paarismängu avaringis kolmanda asetusega Erin Routliffe'i ja Nicole Melichar-Martineze 7:6 (2), 6:2. Williamsil oli kolmapäeval puhkepäev, kuid tema kanadalannast paariline osales üksikmängus, kus läks teises ringis vastamisi tšehhitari Karolina Pliškovaga.
Mboko kaotas esimese seti Pliškovale 2:6, aga juhtis teises setis 4:3, kui ta järsku libises, misjärel kukkus kohmakalt väljakule ja haaras kohe vasakust põlvest kinni. Kanadalanna võttis seepeale meditsiinilise pausi, ent ei suutnud matši jätkata ning lahkus väljakult pisarates.
"Mul on temast väga kahju. Meil oli üsna hea mäng käimas. Soovin talle ainult parimat. See ei ole viis, kuidas ma tahan võita. Loodetavasti saab ta Wimbledoniks terveks," rääkis Pliškova.
Williams ja Mboko peaksid neljapäeva pärastlõunal pidama paarismängus oma teise matši, aga mõistagi on kanadalanna jätkamine Queen'si turniiril kahtluse all. Nende vastasteks neljapäevases veerandfinaalis on Mboko kaasmaalane Leylah Fernandez ja sakslanna Laura Siegemund.
Vicky Mboko retires from her match against Karolina Pliskova at Queen's Club down 2-6, 3-4— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 10, 2026
She slipped on the grass and injured her knee it looks like
Awful to see this ahead of Wimbledon.
Her doubles with Serena Williams looks unlikely now…
Hoping she recovers quickly. ❤️ pic.twitter.com/f9JYdkIChM
Toimetaja: Henrik Laever