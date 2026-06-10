X!

Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga

Tennis
Victoria Mboko ja Serena Williams.
Victoria Mboko ja Serena Williams. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

23-kordse slämmivõitja Serena Williamsi tagasitulek tipptennisesse võis piirduda ühe matšiga, sest tema paariline Victoria Mboko sai Queen'si turniiri üksikmängus vigastada.

Williams ja Mboko alistasid teisipäeval paarismängu avaringis kolmanda asetusega Erin Routliffe'i ja Nicole Melichar-Martineze 7:6 (2), 6:2. Williamsil oli kolmapäeval puhkepäev, kuid tema kanadalannast paariline osales üksikmängus, kus läks teises ringis vastamisi tšehhitari Karolina Pliškovaga.

Mboko kaotas esimese seti Pliškovale 2:6, aga juhtis teises setis 4:3, kui ta järsku libises, misjärel kukkus kohmakalt väljakule ja haaras kohe vasakust põlvest kinni. Kanadalanna võttis seepeale meditsiinilise pausi, ent ei suutnud matši jätkata ning lahkus väljakult pisarates.

"Mul on temast väga kahju. Meil oli üsna hea mäng käimas. Soovin talle ainult parimat. See ei ole viis, kuidas ma tahan võita. Loodetavasti saab ta Wimbledoniks terveks," rääkis Pliškova.

Williams ja Mboko peaksid neljapäeva pärastlõunal pidama paarismängus oma teise matši, aga mõistagi on kanadalanna jätkamine Queen'si turniiril kahtluse all. Nende vastasteks neljapäevases veerandfinaalis on Mboko kaasmaalane Leylah Fernandez ja sakslanna Laura Siegemund.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tenniseuudised

20:02

Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga

19:24

Lajal alustas põhitabelis napi võiduga

09:27

44-aastane Serena Williams naasis tipptennisesse võidukalt

09.06

Glinka sai ATP turniiri paarismängus võidu

09.06

Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

08.06

Lajal kaotas otsustava mängu, aga pääses ikkagi põhitabelisse

08.06

Serena Williams naaseb profitennisesse: miks mitte?

08.06

Pariisis finaali jõudnud poolatar kerkis edetabelis pea 100 koha võrra

08.06

Ojakäär pidi California turniiri finaalis vastase paremust tunnistama

07.06

Alexander Zverev krooniti esmakordselt slämmivõitjaks

07.06

Otsustavas setis säranud Lajal pääses kvalifikatsioonis edasi

07.06

Siniakova ja Townsend teenisid Prantsusmaal kolmanda ühise slämmivõidu

07.06

Soomlase alistanud Ojakäär jõudis Californias finaali

06.06

19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

06.06

Nuudi finaali ei saanud, aga WTA edetabelisse küll

multimeedia

sport.err.ee uudised

22:07

Martin Paasoja jätkab Tartu Ülikool ridades

21:23

Premium liigas mõõnav Trans karikasarjas ei vääratanud

20:45

Eesti jäähokimeister võõrustab eurosarja avaringi Kohtla-Järvel

20:02

Serena Williamsi tagasitulek Queen'sis võib piirduda ühe matšiga

19:24

Lajal alustas põhitabelis napi võiduga

18:52

Hambidge ületas tõkkejooksus 13 aastat püsinud Eesti rekordi

18:32

Valge Maja: Somaalia jalgpallikohtunikul on sidemed terroristidega

17:47

Petrõkina ja Liiv saavad võimaluse koos MM-il võistelda

17:19

Ševoldajeva: mängisime kogu MM-valiktsükli tõusvas joones

16:52

Eesti purjetajad juhivad SSL Gold Cupi kvalifikatsioonis oma alagruppi

16:13

Mätik sõitis end Prantsusmaal üldarvestuses kümne sekka

15:50

Eesti spordisüsteemile oluline spordiregister tähistab 15. sünnipäeva

15:48

KUULA | "Võimlas" oli juttu EOK valimistest ja jalgpalli MM-ist

15:18

Pea kaotanud Brasiilia nägi sõprusmängus USA-ga kaheksat punast kaarti

14:37

Skistad lõpetab eduka koostöö personaaltreeneriga

14:04

Suri Leedu korvpallikoondise kahe OM-pronksini tüürinud treener

14:03

Maavärin raputas Inglismaa koondise MM-i ettevalmistust Floridas

13:33

Tulevikulootus Oliver Kullamäe jätkab karjääri USA ülikoolis

13:28

Talviku: kui tehasetiimid tulevad armeega, siis meie teeme peaaegu kõik ise

12:06

Euroliiga laieneb, EuroCup kasvab 32 meeskonnani

loetumad

09.06

Eesti võitis Balti turniiri teist korda järjest Uuendatud

14:04

Suri Leedu korvpallikoondise kahe OM-pronksini tüürinud treener

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

09.06

VIDEO | Mustmaa esimene koondisevärav kindlustas Eestile karika

09.06

MM-il hakkavad kehtima uued reeglid

15:18

Pea kaotanud Brasiilia nägi sõprusmängus USA-ga kaheksat punast kaarti

12:06

Euroliiga laieneb, EuroCup kasvab 32 meeskonnani

09.06

Distsiplinaarkomisjoni otsusest hoolimata ei saa Venemaa jäähoki MM-ile

10:01

VIDEO | Kristal ärritas leedukaid, lõpuvile järel läks tõuklemiseks

08.06

Suri 20-aastane Eesti saalihokimängija ja treener

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo