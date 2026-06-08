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Serena Williams naaseb profitennisesse: miks mitte?

Tennis
Serena Williams
Serena Williams Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

23-kordne suure slämmi turniiride võitja Serena Williams teeb 44-aastaselt tagasituleku profitennisesse, osaledes sel nädalal Londoni Queen's Clubi muruturniiril paarismängus.

Williamsilt küsiti, miks ta otsustas pärast aastaid kestnud pausi taas WTA-tuuri naasta. Ameeriklanna vastas lihtsalt: "Miks mitte?" Tema sõnul ei olnud tagasitulek veel eelmise aasta lõpus plaanis, kuid erinevate võimaluste üle arutledes hakkas mõte järjest rohkem meeldima. 

Üheks suureks motivatsiooniks nimetas Williams oma tütreid. Ta soovib, et kaheksane Olympia ja kahene Adira näeksid oma silmaga, mida on võimalik saavutada raske töö ja pühendumusega.

"Sportlane olla on üks parimaid asju maailmas. Võimalus seda veel kord kogeda on väga põnev," sõnas Williams WTA-le. 

Williams mängib paarismängus Kanada tõusva tähe Victoria Mbokoga, kes on kõigest 19-aastane. Mboko tunnistas, et Williamsi pakkumisest ei kõhelnud hetkekski.

"Kuidas ma oleksin saanud sellest keelduda?" ütles kanadalanna.

Mboko sõnul oli Williams lapsepõlves üks tema suurimaid eeskujusid ning koos treenides avastas ta kiiresti, et legendaarne ameeriklanna on väga sõbralik ja vahetu inimene.

Williams omakorda kiitis Mboko suhtumist ja võidutahet. Tema sõnul avaldasid muljet nii noore kanadalanna mäng kui ka võime pärast suuri võite edu jätkata.

Williams ja Mboko kohtuvad Queen's Clubi turniiri avaringis kolmandana asetatud paari Nicole Melichar-Martinezega ja Erin Routliffe'ga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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