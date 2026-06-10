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44-aastane Serena Williams naasis tipptennisesse võidukalt

Tennis
Victoria Mboko ja Serena Williams
Victoria Mboko ja Serena Williams Autor/allikas: SCANPIX/PA
Tennis

Tenniselegend Serena Williams naasis 1375 päeva kestnud pausi järel tippsporti võidukalt, kui alistas endast veerand sajandit noorema Victoria Mbokoga Queen'si paarismänguturniiril kolmanda asetusega Erin Routliffe'i ja Nicole Melichar-Martineze 7:6 (2), 6:2.

44-aastane Williams ja 19-aastane Mboko võitsid oma esimeselt servilt 78 protsenti punktidest, realiseerisid viiest murdevõimalusest kolm ja võitsid kohtumise pooleteise tunniga. Veerandfinaalis tulevad vastasteks Leylah Fernandez ja Laura Siegemund.

Kuigi 23-kordne slämmivõitja ütles pühapäeval, et võitmine pole tagasitulekumängus esmatähtsaks, tähistas ta iga võidetud punkti siiski rusikasse tõmmatud käega ning arutas pidevalt teismelise Kanada mängijaga taktikat. Ühe Williamsi servi kiiruseks mõõdeti 193 km/h; küll oli ameeriklanna liikumine kohati veidi aeglane, ehkki tema õnneks kattis Mboko väljakut suurepäraselt.

"See oli nii lõbus," ütles Williams võidujärgses intervjuus. "Mul oli koos Victoriaga väga lõbus. Ta suutis tähtsatel punktidel väga hästi mängida, ma sain tema peale loota. Me ei ole kunagi varem koos mänginud, aga see tundus nii loomulik," lisas ta.

Küsimusele, miks ta tipptennisesse naasis, vastas Williams: "mul ei olnud midagi targemat teha! Väsisin kodus istumisest ära, lapsed suvel koolis ei käi, seega miks mitte? Ma ei saanud siin kunagi mängida, seni oli see ju meeste turniir. On väga eriline tunne nii kuulsal väljakul mängida," sõnas ameeriklanna.

Toimetaja: Anders Nõmm

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