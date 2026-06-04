Serena Williamsi tagasituleku paarismängupartner sai paika

44-aastane Williams osales viimati tipptennises 2022. aasta USA lahtistel, aga viimasel ajal sagenesid kuuldused tema naasmisest. Esmaspäeval kinnitas ameeriklanna seda ka ametlikult ja nüüd sai ametlikuks, et tema partner paarismängus on Mboko.

"Kuninganna [Queen] on tagasi. Au jagada sel nädalal väljakut ühe kõigi aegade suurema sportlasega," sõnas Mboko pärast võitu Prantsusmaa lahtiste naisüksikmängu teises ringis. "Veelgi põnevam on koos paarismängu mängida! Tennis on päris eriline."

Nüüd kinnitas Williams, et ta mängib sel turniiril tõepoolest endast 25 aastat noorema kolleegiga. Nad said tabelisse eripääsme. Lisaks 23 slämmitiitlile üksikmängus on ta saanud koos vanema õe Venusega ka 14 esikohta paarismängus. Seejuures ei kaotatud ainsatki finaali.

Queens' Club Championships on üks pikema ajalooga tenniseturniire maailmas, mida peeti esimest korda juba 1886. aastal. Ühtlasi on tegemist sisulise ettevalmistusega muruhooaja suursündmuseks ehk Wimbledoniks.