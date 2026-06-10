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Skistad lõpetab eduka koostöö personaaltreeneriga

Suusatamine
Kristine Stavas Skistad Milano Cortina OM-il
Kristine Stavas Skistad Milano Cortina OM-il Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Suusatamine

Norra murdmaasuusatäht Kristine Stavas Skistad lõpetab koostöö oma pikaajalise personaaltreeneri Lage Sofienlundiga, kellega on koos töötanud alates 2021. aastast.

Norra murdmaasuusatäht Kristine Stavas Skistad lõpetab koostöö oma pikaajalise personaaltreeneri Lage Sofienlundiga, kellega on koos töötanud alates 2021. aastast.

Skistad on viimased aastad treeninud väljaspool Norra koondisesüsteemi Konnerudis, kus Sofienlund oli tema igapäevane juhendaja ning üks peamisi edu kujundajaid. Nende koostöö ajal võitis Skistad 11 MK-etappi ning teenis 2025. aasta Trondheimis peetud MM-il sprindis hõbemedali.

Sofienlundi asemel hakkab Skistadi juhendama Per Ola Gasmann, kes on sportlasega varemgi koostööd teinud.

"Saan teda aidata ja panustada, olles vestluspartner. Tal endal on palju teadmisi, kuid räägime paar korda nädalas telefonis ja suhtleme iga päev," ütles Gasmann Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Tema sõnul oli oluline, et Sofienlundiga seotud projektid lõpetatakse korrektselt enne uue koostöö alustamist. Konnerudi klubi juhtkond kinnitas samuti muudatust, rõhutades, et otsuse taga ei ole konflikti ega draamat.

NRK murdmaasuusaekspert Torgeir Bjorn peab Skistadi muudatust üllatavaks.

"See on pomm. Kristine on koondise programmiga tegelenud minimaalselt ning treeninud igapäevaselt Konnerudis koos Sofienlundiga. See koostöö on olnud tema viimaste aastate edu võtmetegur," ütles Bjorn.

Veebruaris toimunud 2026. aasta taliolümpiamängud sprindis saavutas Skistad viienda koha, enne kui hooaja lõpetas.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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