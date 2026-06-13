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Glinka alistas paarilisega olümpiavõitja ning jõudis ATP turniiril finaali

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Eesti tennisist Daniil Glinka ja tema kreeklasest paariline Stefanos Sakellaridis pääsesid Saksamaal Stuttgardis toimuval ATP 250 kategooria muruturniiril paarismängus finaali.

Glinka ja Sakellaridis läksid poolfinaalis vastamisi esimese asetusega Francisco Cabrali ja Nikola Mekticiga. 37-aastase horvaadi näol on tegemist väga tugeva paarismängijaga, kes võitis 2021. aastal koos Mate Paviciga Wimbledoni slämmiturniiri. Horvaadid kerkisid siis ka maailma esinumbriks ning tulid samal aastal olümpiavõitjaks.

Avaseti võitsidki soosikud 25 minutiga 6:2, kui kasutasid oma kolmest murdepallist ära kaks ning tõrjusid Glinka-Sakellaridise ainsa. Teises setis võitsid Glinka ja Sakellaridis aga oma esimeselt servilt 79 protsenti mängitud punktidest ning tõrjusid mõlemad vastaste murdepallid, otsustavas kiires lõppmängus servisid Glinka ja Sakellaridis aga hiilgavalt ning ei jätnud Horvaatia-Portugali paarile enam võimalusigi.

Kogu mäng kuulus Eesti-Kreeka paarile tunni ja üheksa minutiga 2:6, 6:4, 10:5; Glinka ja Sakellaridis servisid neli ässa ning võitsid oma esimeselt servilt 82 protsenti punktidest. Viiest vastaste murdevõimalusest tõrjusid nad kolm.

Esmakordselt sellisel tasemel finaali jõudnud Glinka ning tema partneri vastasteks Stuttgardi turniiri otsustavas mängus on sakslased Yannick Hanfmann ning Jan-Lennard Struff. Mõlemad on üksikmängu maailma edetabelis jõudnud 50 parema sekka, aga ka Austraalia lahtistel erinevate partneritega poolfinaali.

Toimetaja: Anders Nõmm

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