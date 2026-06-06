X!

Drelli koduklubi jäi Baskonia vastu ellu

Korvpall
Korvpall

Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut sai Hispaania kõrgliiga veerandfinaalis Baskoniast jagu 82:63 (25:14, 19:17, 18:12, 20:20) ja viigistas kokkuvõttes seisu üks-ühele.

Joventut ladus võidule aluse tugeva esimese veerandajaga ja püsis ülejäänud mängu turvalises eduseisus, juhtides parimal hetkel 22 punktiga.

Cameron Hunt tõi üleplatsimehena Joventuti kasuks 27 punkti. Adam Hanga ja Ricky Rubio lisasid vastavalt 11 ja 10 silma. Drell mängis kaheksa minutit ning kogus selle aja jooksul enda arvele kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/1), kaks lauapalli, ühe viskeblokeeringu ja kaks viga. Baskonia särgis oli resultatiivseim 15 punkti visanud Trent Forrest.

Seeria otsustav kolmas mäng toimub pühapäeva õhtul Baskonia kodusaalis.

Poolfinaali on praeguseks ainsa meeskonnana jõudnud Valencia, kes alistas Bilbao mängudega kaks-null (83:80, 88:71). Laupäeva õhtul selguvad järgmised edasipääsejad paaridest Murcia - Barcelona (68:91, 90:87) ja Madridi Real - Tenerife (97:98, 118:83).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

08:36

Drelli koduklubi jäi Baskonia vastu ellu

08:00

Knicks asus NBA finaali kahe võiduga juhtima

05.06

Post jätkab TalTechis, aga uks välismaale jääb lahti

05.06

Raieste ja Murcia viigistasid Barcelonaga veerandfinaaliseeria

04.06

Miloš Teodosic sai Crvena Zvezdas uue tööotsa

04.06

15-aastane Eesti korvpallur liitus Saksa Bundesliga klubi noortemeeskonnaga

04.06

Korvpalli Herberti auhinna pälvisid Rein Järva ja Märt Ibrus

04.06

Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

04.06

Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

02.06

Suri teenekas NBA treener Rick Adelman

02.06

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

02.06

Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

02.06

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

videod

sport.err.ee uudised

10:14

Ferrari piloodid olid vabatreeningutel heas hoos

09:40

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub Balti turniiril Fääri saartega

09:04

U-21 jalgpallikoondis alustas Balti turniiri viigiga Läti vastu

08:36

Drelli koduklubi jäi Baskonia vastu ellu

08:00

Knicks asus NBA finaali kahe võiduga juhtima

05.06

Viis eestlannat sai Liechtensteini vastu tabamuse kirja

05.06

Martinš Pluto: eelmisel aastal murdsin käed, nüüd tõstsin need taeva poole

05.06

Eesti võrkpallikoondis alustas Euroopa liigas vinge võiduga

05.06

ETV spordisaade, 5. juuni

05.06

Henn: oleme valmis, aga Fääri saartega kerget mängu ei oota Uuendatud

05.06

Maasik jooksis Narvas rekordilise maanteemiili, Šalkauskas meeste kiireim

05.06

Belgia peatreener Lukaku väravast: ärme veel pilvedesse tõuse

05.06

Arnaldi haigestus ja andis loobumisvõidu, Zvereviga kohtub Cobolli

05.06

Menšikust mööda saanud Zverev mängib neljandat korda slämmifinaalis

05.06

Jäähokiliit valis aasta parimateks Rooba ja Stolyarova

loetumad

05.06

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

05.06

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

04.06

Maailma 114. reket jahmatas tenniseavalikkust finaalikohaga

05.06

Eesti võrkpallikoondis alustas Euroopa liigas vinge võiduga

05.06

EM-il kümnenda koha saavutanud Narva pääses MK-turniirile

08:00

Knicks asus NBA finaali kahe võiduga juhtima

05.06

FIFA kehtestas jalgpallifännidele veel piiranguid

04.06

Hodgkinson sihib vanima kergejõustiku maailmarekordi purustamist

05.06

Lyles võidutses 100 meetris, Pathirage püstitas maailma hooaja tippmargi

05.06

Lajal alistas kodupubliku soosiku ja jõudis veerandfinaali

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo