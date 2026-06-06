Drelli koduklubi jäi Baskonia vastu ellu

Joventut ladus võidule aluse tugeva esimese veerandajaga ja püsis ülejäänud mängu turvalises eduseisus, juhtides parimal hetkel 22 punktiga.

Cameron Hunt tõi üleplatsimehena Joventuti kasuks 27 punkti. Adam Hanga ja Ricky Rubio lisasid vastavalt 11 ja 10 silma. Drell mängis kaheksa minutit ning kogus selle aja jooksul enda arvele kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/1), kaks lauapalli, ühe viskeblokeeringu ja kaks viga. Baskonia särgis oli resultatiivseim 15 punkti visanud Trent Forrest.

Seeria otsustav kolmas mäng toimub pühapäeva õhtul Baskonia kodusaalis.

Poolfinaali on praeguseks ainsa meeskonnana jõudnud Valencia, kes alistas Bilbao mängudega kaks-null (83:80, 88:71). Laupäeva õhtul selguvad järgmised edasipääsejad paaridest Murcia - Barcelona (68:91, 90:87) ja Madridi Real - Tenerife (97:98, 118:83).