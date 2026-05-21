Drelli leivaisa kindlustas koha play-off'is

Joventut jäi teise veerandaja lõpus 17-punktilisse kaotusseisu (38:55), aga tuli teisel poolajal järjest lähemale ja viigistas poolteist sekundit enne lõpusireeni seisu 92:92-le. Tenerife pääses lisaajal ette 98:94, kuid seejärel nende rünnak takerdus ja Joventutil õnnestus kuue järjestikuse punktiga lõpptulemus enda kasuks kallutada.

Jabari Parker ja Ricky Rubio vedasid Joventuti rünnakul vastavalt 18 ja 17 punktiga. Drell teenis mänguaega veidi üle 17 minuti ning kogus enda arvele kuus punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/1, vabavisked 4/4), viis lauapalli ja ühe vaheltlõike.

Joventutist (20-11) sai kuues meeskond, kes kindlustanud endale koha 2. juunil algavates veerandfinaalides. Play-off'i on jõudnud veel ka Madridi Real (26-6), Sander Raieste tööandja Murcia (23-9), Barcelona (23-9), Baskonia (23-9) ja Valencia (22-9).