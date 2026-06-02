Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

Kui mäng algas suhteliselt võrdselt, siis teisel veerandil rebis Barcelona vahe sisse ja asus poolajaks juhtima 46:30. Suurelt taha jäänud Murcia ei suutnud teisel poolajal mängu päästma ja vahe kippus hoopis suuremaks kärisema.

Murcia algkoosseisu kuulunud Raieste mängis 15 minutit, viskas kümme punkti (kahesed 2/2, kolmesed 2/2), võttis neli lauapalli, tegi ühe vaheltlõike ja neli viga.

Meeskonnakaaslastest oli temast resultatiivsem üksnes ameeriklane Kelan Martin. Barcelona kasuks kogus 18 punkti Dario Brizuela.

Seeria teine mäng toimub neljapäeval, 4. juunil Barcelonal ja kodumeeskonna edu korral jääb see ka viimaseks, sest poolfinaali pääsemiseks tuleb võita kaks kohtumist.

Henri Drelli klubi Badalona Joventut alustab oma seeriat kolmapäeval, 3. juunil võõrsil Baskoniaga.