Valencia lõpetas Drelli klubi hooaja

Kui kolmandal veerandil juhtis Joventut veel 52:48, siis külalised vastasid sellele lausa 16:0 spurdiga. Sellest kodumeeskond enam välja tulla ei suutnud. Viimasel perioodil vähendati vahe krraks viiele (71:76), aga lõpuks võitis Valencia siiski kindlalt.

Drell mängis kuus minutit ja skoori ei teinud (kahesed 0/1, kolmesed 0/1). Meeskonna paremad olid Ricky Rubio 17 ja Jabari Parker 15 punktiga. Valenciat vedas 24 silma korjanud Jean Montero.

Valencia võitis seega seeria kolm-null ja edenes finaalis, kus astub vastu sama skoori Tenerife alistanud Barcelona.

Joventuti ja Valencia seeria kõige tasavägisem kohtumine oli eismene, mille Valencia võitis kodus lisaajal 118:117. Teises mängus jäi Valencia samuti kodus peale 90:76.

Sander Raieste klubi Murcia hooaeg sai läbi veerandfinaaliga, kus kaotati Barcelonale mängudega üks-kaks.