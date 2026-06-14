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Valencia lõpetas Drelli klubi hooaja

Korvpall
Henri Drell ja Badalona Joventut
Henri Drell ja Badalona Joventut Autor/allikas: Club Joventut Badalona
Korvpall

Henri Drelli klubi Badalona Joventut kaotas Hispaania meistrivõistluste poolfinaali kolmanda kohtumise kodus Valenciale 75:87 (18:20, 21:21, 16:23, 20:23) ja kogu seeria null-kolm.

Kui kolmandal veerandil juhtis Joventut veel 52:48, siis külalised vastasid sellele lausa 16:0 spurdiga. Sellest kodumeeskond enam välja tulla ei suutnud. Viimasel perioodil vähendati vahe krraks viiele (71:76), aga lõpuks võitis Valencia siiski kindlalt.

Drell mängis kuus minutit ja skoori ei teinud (kahesed 0/1, kolmesed 0/1). Meeskonna paremad olid Ricky Rubio 17 ja Jabari Parker 15 punktiga. Valenciat vedas 24 silma korjanud Jean Montero.

Valencia võitis seega seeria kolm-null ja edenes finaalis, kus astub vastu sama skoori Tenerife alistanud Barcelona.

Joventuti ja Valencia seeria kõige tasavägisem kohtumine oli eismene, mille Valencia võitis kodus lisaajal 118:117. Teises mängus jäi Valencia samuti kodus peale 90:76.

Sander Raieste klubi Murcia hooaeg sai läbi veerandfinaaliga, kus kaotati Barcelonale mängudega üks-kaks.

Toimetaja: Siim Boikov

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