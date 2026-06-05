Raieste ja Murcia viigistasid Barcelonaga veerandfinaaliseeria

Koduväljakul avamängu kindlalt kaotanud Murcia asus teises kohtumises mängutempot dikteerima ning juhtis terve avapoolaja, aga suurimaks vaheks jäi seitse silma. Poolajapausile läks Murcia kolmepunktilise eduseisuga, aga kodupubliku ees mänginud Barcelona pääses kolmandal veerandil ise esmakordselt juhtima

Otsustav veerand möödus tasavägiselt, aga Murcia läks 50 sekundit enne mängu lõppu ühega juhtima. Järgmine Barcelona rünnak ebaõnnestus, misjärel tehti Murcia mehele viga, aga kumbki vabavise korvirõngast ei läbinud. Kangelaseks kerkis aga just Raieste, kes haaras ründelaua, misjärel tabas Kelan Martin kaks vabaviset ning vormistas nendega Murciale 90:87 (22:18, 21:22, 24:26, 23:21) võidu, mis viib seeria otsustavasse mängu.

Raieste veetis platsil pea 27 minutit, mille jooksul viskas viis punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/5, vabavisked 2/2), haaras kaheksa lauda ja blokeeris ka ühe viske.

Murcia liidriteks olid olulises võidumängus 22 punkti visanud David DeJulius ja 18 silma kogunud Kelan Martin. Tornike Shengaila viskas Barcelona resultatiivseimana 18 punkti, lisades sellele veel seitse lauapalli.

Seeria otsustav kolmas mäng toimub laupäeval Murcia koduparketil.