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Henri Drell peab leidma uue koduklubi

Korvpall
Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: Club Joventut Badalona/Facebook
Korvpall

Hispaania korvpalli kõrgliigaklubi Badalona Joventut andis teada, et Eesti koondise ääremängija Henri Drell järgmisel hooajal nende ridades ei jätka.

"Klubi tänab Drelli tema professionaalse ja pühendumise eest sel ajal, mil ta kandis rohe-musta särki 59 ametlikus mängus ning tema osalemise eest meeskonna tegemistes nii väljakul kui ka väljaspool seda," teatas klubi reedel.

"ASISA Joventut soovib talle palju õnne ja edu tulevastes professionaalsetes ja isiklikes väljakutsetes. Suur aitäh kõige eest, Henri!"

26-aastane eestlane tegi Joventuti särgis kaasa hooaja, kus Hispaania liigamängude kõrval tuli pallida ka Meistrite liiga kohtumistes. Seal pääses Joventut veerandfinaali, kus jäädi mängudega üks-kaks alla kreeklaste Ateena AEK-ile.

Hispaania kõrgliiga põhiturniiri lõpetas Joventut 22 võidu ja tosina kaotusega, mis andis kuuenda koha. Sõelmängude veerandfinaalis alistati Baskonia kaks-üks, aga poolfinaalis tuli tunnistada hilisema meistri Valencia kindlat kolm-null paremust.

Drell on Hispaania kõrgliigas varem esindanud ka Tenerife klubi.

Toimetaja: Siim Boikov

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