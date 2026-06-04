X!

Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

Korvpall
Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: Club Joventut Badalona/Facebook
Korvpall

Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut kaotas Hispaania kõrgliiga veerandfinaalseeria avamängus võõrsil Baskoniale 71:85 (18:18, 19:20, 23:21, 11:26).

Meeskonnad võitlesid tasavägiselt kolm veerandaega, kuid Baskonia tegi viimase veerandaja keskel kaks minispurti (6:0 ja 7:0) ning vahe suurenes 11 punktile.

Eugene Omoruyi viskas Baskonia parimana 13 punkti. Timothe Luwawu-Cabarrot ja Matteo Spagnolo mõlemad toetasid 12 punktiga.

Joventuti särgis oli resultatiivseim Ricky Rubio, kelle arvele kogunes 15 punkti, kuus lauapalli ja neli tulemuslikku söötu. Drell tegi esimese veerandaja lõpus paari minutiga kolm isiklikku viga ja ühe pallikaotuse ning rohkem väljakule ei pääsenud.

Seeria teine mäng leiab aset reede hilisõhtul Joventuti koduväljakul. Neljapäeva õhtul on võistlustules Sander Raieste tööandja Murcia, kes kohtub Barcelonaga teist korda. Avamängu võitis Barcelona 91:68.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

10:21

Korvpalli Herberti auhinna pälvisid Rein Järva ja Märt Ibrus

08:35

Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

08:05

Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

02.06

Suri teenekas NBA treener Rick Adelman

02.06

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

02.06

Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

02.06

Alex Talisainen teenindab 3x3 korvpalli maailmameistrivõistlusi

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Böckler vahetas Poolas klubi

01.06

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

01.06

Märt Ibrus: Eesti korvpallisajand on kulgenud Tallinn-Tartu vastasseisus

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

31.05

Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

videod

sport.err.ee uudised

10:37

Värsked jäähoki maailmameistrid läksid tagasi aega teenima

10:21

Korvpalli Herberti auhinna pälvisid Rein Järva ja Märt Ibrus

09:49

Hollandi jalgpallikoondis kaotas kodumurul Alžeeriale

09:10

Cobolli pääses poolfinaali nelja ja Arnaldi kahe setiga

08:35

Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

08:05

Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

03.06

Uuenduskuuri läbinud Tour of Estonia saab neljapäeval avapaugu

03.06

Enok ootab Rally Estoniat: kui pole ambitsiooni, pole mõtet startida

03.06

Mäsak: suvi ei tule rannas, vaid treeninglaagris

03.06

ETV spordisaade, 3. juuni

03.06

Kuivonen ja Jürgenson alustavad MK-etapil põhiturniirilt

03.06

Kuuenda võidu saanud Narva kerkis EM-il neljandaks

03.06

Verlin jäi Paavo Nurmi mängudel finaali ukse taha, Maasik 11. Uuendatud

03.06

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

03.06

Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

loetumad

03.06

Esireket Sabalenka lagunes Prantsusmaa lahtiste veerandfinaalis

03.06

Maailma 114. reket murdis Prantsusmaa lahtistel nelja parema sekka

03.06

Pettunud Sabalenka: selline tunne, et teen tennisega lõpparve

03.06

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

03.06

Kümnevõistluse olümpiavõitja Markus Rooth peab ka EM-i vahele jätma

08:05

Tugev lõpp tõi Knicksile NBA finaalseeria avamängus võidu

03.06

Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

03.06

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo