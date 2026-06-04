Baskonia murdis Drelli klubi vastupanu viimasel veerandajal

Meeskonnad võitlesid tasavägiselt kolm veerandaega, kuid Baskonia tegi viimase veerandaja keskel kaks minispurti (6:0 ja 7:0) ning vahe suurenes 11 punktile.

Eugene Omoruyi viskas Baskonia parimana 13 punkti. Timothe Luwawu-Cabarrot ja Matteo Spagnolo mõlemad toetasid 12 punktiga.

Joventuti särgis oli resultatiivseim Ricky Rubio, kelle arvele kogunes 15 punkti, kuus lauapalli ja neli tulemuslikku söötu. Drell tegi esimese veerandaja lõpus paari minutiga kolm isiklikku viga ja ühe pallikaotuse ning rohkem väljakule ei pääsenud.

Seeria teine mäng leiab aset reede hilisõhtul Joventuti koduväljakul. Neljapäeva õhtul on võistlustules Sander Raieste tööandja Murcia, kes kohtub Barcelonaga teist korda. Avamängu võitis Barcelona 91:68.