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Drell ja Joventut jäid Hispaanias raskesse seisu

Korvpall
Badalona Joventut.
Badalona Joventut. Autor/allikas: Club Joventut Badalona/Facebook
Korvpall

Henri Drelli koduklubi Badalona Joventut kaotas Hispaania kõrgliiga poolfinaalseerias Valenciale 76:90 ning vajab nüüd kolme järjestikust võitu, et pääseda finaali.

Kui seeria avamängus pidi Joventut tunnistama Valencia ühepunktilist paremust alles lisaaja järel, siis reedeses mängus pani Valencia jõujooned paika juba esimesel veerandajal, mis võideti 30:13. Ülejäänud mänguaja jooksul Joventut tosinast punktist lähemale ei jõudnud.

Brancou Badio viskas Valencia parimana 16 punkti, Joventuti resultatiivseim oli samuti 16 punkti toonud Jabari Parker. Drelli arvele kogunes 13 minutiga neli punkti (kahesed 2/4, kolmesed 0/2), kolm lauapalli, kaks tulemuslikku söötu, üks vaheltlõige ja üks isiklik viga.

Joventutil on nüüd selg vastu seina, sest finaali pääsemiseks on vaja võita kolm järgmist mängu. Seeria kolmas mäng toimub pühapäeval.

Teises poolfinaalseerias juhib Barcelona kokkuvõttes kaks-null. Esimeses mängus saadi Tenerifest jagu 100:67 ja teine mäng võideti 97:89.

Toimetaja: Henrik Laever

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