Jaapani ralli testikatsel näitas kiireimat minekut Ogier

Jaapani MM-ralli 2,53-kilomeetri pikkusel testikatsel näitas taaskord võimu Toyota, kes teenis Sebastien Ogier' juhtimisel nelikvõidu. Eestlane Romet Jürgenson tegi Rally2 autode arvestuses head tempot.

Mullu Jaapanis võidutsenud Ogier (Toyota) sai esimesel läbimisel ajaks 1.57,4, aga lihvis sellelt teise läbimisega veel 2,1 sekundit maha ning sai kirja 1.55,3. Toyota võttis kodustel teedel nelikvõidu, paremuselt teise aja sai kirja Elfyn Evans (1.56,3), kolmanda Takamoto Katsuta (1.56,7) ning neljanda Sami Pajari (1.56,8).

Toyota nelikule järgnesid Adrien Fourmaux (Hyundai; 1.57,1), Josh McErlean (M-Sport Ford; 1.57,4), Oliver Solberg (Toyota; 1.57,5), Jon Armstrong (M-Sport Ford; 1.57,7), Hayden Paddon (Hyundai; 1.57,9). Rally1 autodest kõige aeglasem oli Thierry Neuville (Hyundai; 1.58,3).

Romet Jürgenson (M-Sport Ford) Jaapanis WRC2 punkte ei kogu, aga näitas testikatsel head minekut, kui sai ajaks 2.01,0. Eestlane jäi Rally2 autode arvestuses alla vaid Nikolai Grjazinile (Lancia; 2.00,8).

Jaapani MM-ralli esimene kiiruskatse algab Eesti aja järgi öösel vastu reedet kell 2.03.