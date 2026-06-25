Kreeka MM-ralli algas Ogier' katsevõiduga

Alati palju draamat pakkuv Kreeka ralli algas neljapäeval 1,56-kilomeetrise katsega Loutrakis, kus Ogier edestas tiimikaaslast Takamoto Katsutat ühe ja Thierry Neuville'i (Hyundai) 1,1 sekundiga.

Neile järgnesid sama aja välja sõitnud Sami Pajari ja Oliver Solberg (+1,2), siis MM-sarja üldliider Elfyn Evans (kõik Toyota; +1,4) ja siis Adrien Fourmaux (Hyundai, +1,9).

Rally2 autode arvestuses oli kiireim prantslane Yohan Rossel (Lancia), Romet Jürgenson (Ford) kaotas talle 2,5 ja Robert Virves (Škoda) 3,2 sekundit.

"Mõistagi algab ralli reedel, olete seda kõike varem kuulnud," rääkis Ogier katse finišis. "Aga Kreekas on alati väga eriline olla. See on nii ajalooline ralli: teame kõik, kui keeruline katsumus meid ees ootab. Õnn mängib lõpptulemuses suurt rolli, aga oleme valmis."