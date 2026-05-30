Evans läheb pühapäevale vastu liidrikohalt, Solberg võttis asjatu riski

Autoralli MM-sarja üldliider Elfyn Evans (Toyota) jätkab Jaapani rallil heas hoos ning säilitas laupäeval oma liidrikoha. Tiimikaaslane Oliver Solberg pidi teiselt kohalt katkestama, Sebastien Ogier' sõnul ei olnud see sugugi üllatav. Romet Jürgenson (M-Sport Ford) jätkab Rally2 arvestuses viiendal kohal.

Avapäeval kolm katset võitnud Evans lisas laupäeval veel kaks katsevõitu ning läheb viimasele päevale vastu 17,8-sekundilise eduga Sebastien Ogier' (Toyota) ees. Päeva teiselt kohalt alustanud Oliver Solberg (Toyota) läks päeva esimeses pooles Evansit püüdma, kuid lõhkus kümnendal katsel oma auto vedrustuse ning pidi katkestama.

Tema asemel teiseks kerkinud Ogier kritiseeris noort ässa. "See ei ole üllatav, ta on terve hommiku liiga palju riske võtnud. Mis selle taga on?" mõtiskles Ogier. "See ei ole üllatav, lihtsalt kahju."

Toyotal on nelikjuhtimine, Evansile ja Ogier'le järgnevad Sami Pajari (+44,4) ning Takamoto Katsuta (+1.11,3). Neile järgnevad omakorda Hyundai mehed Adrien Fourmaux (+2.05,2) ning Thierry Neuville (+2.17,0).

Romet Jürgenson alustas päeva Rally2 arvestuses kolmandana, aga probleem piduritega nõudis üheksandal katsel kõvasti aega. Päeva lõpetas ta samas hästi, kui võitis kaks viimast kiiruskatset. "Oleksin tahtnud teistel kiiruskatsetel kiireim olla, aga tegime korraliku päevaga ja peab rahule jääma. Juhtus, mis juhtus, me sõidame edasi," sõnas eestlane.

Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja WRC2 punkte ei kogu, Rally2 autode arvestuses jätkavad nad viiendal kohal (+3.51,1). Klassi kiireim on Nikolai Grjäzin (Lancia), kellele järgnevad Alejandro Cachon (Toyota; +5,7), Yuki Yamamoto (Toyota; +1.48,3) ja Emil Lindholm (Škoda; +2.35,5).

Pühapäeval sõidetakse kuus kiiruskatset, punktikatse algab Eesti aja järgi hommikul kell 8.15.