Jaapani ralli võitis Evans, Jürgenson oma klassis viies

Evans tõusis ralli üldliidriks juba teise kiiruskatse järel ja püsis esikohal lõpuni välja. Ta võitis kokku viis kiiruskatset ning jõudis esikolmikusse veel seitsmel katsel.

Evansile pakkus ralli esimeses pooles kõige kõvemat konkurentsi tiimikaaslane Oliver Solberg, kuid rootslane võttis laupäeval asjatu riski ja pidi teiselt kohalt katkestama. Seejärel püsis liidrile kõige lähemal üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) ning lõpuks jäi kahte esimest lahutama 12,8 sekundit.

"Oli vägev nädalavahetus. Suur tänu meeskonnale suurepärase auto eest," sõnas Jaapanis kolmandat korda võidutsenud Evans.

Kolmanda koha saavutas Sami Pajari (+51,4) ning Toyota nelikvõidu eest kandis hoolt Takamoto Katsuta (+1.03,5). Hyundai piloodid Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville lõpetasid viiendal ja kuuendal kohal, kaotades võitjale vastavalt 2.34,8 ja 3.13,6.

Pühapäevase võistluspäeva arvestuses oli nobedaim Solberg, teiseks tuli Katsuta (+8,6), kolmanda koha sai Ogier (+11,4) ja neljandale kohale platseerus Evans (+16,4). Punktikatsel moodustasid esikolmiku Solberg, Katsuta (+1,1) ja Ogier (+2,3), Evans oli viies (+2,8).

Evans teenis Jaapani rallilt kokku 28 punkti. Ta juhib sarja üldarvestust 151 punktiga, edestades teisel kohal olevat Katsutat 20 punktiga. Kolmandat kohta hoiab Solberg (102 p), neljas on Pajari (94 p) ja viies Ogier (90 p). Tootjate arvestuses on Toyotal kirjas 370 ja Hyundail 243 silma.

Eesti rallimeestest ainsana Jaapanis võistlustules olnud Romet Jürgenson (M-Sport Ford) lõpetas Rally2 arvestuses viiendal kohal ning sai absoluutarvestuses 14. koha. Klassi kiireim oli Nikolai Grjäzin (Lancia), kellele järgnesid hispaanlane Alejandro Cachon, kohalik sõitja Yuki Yamamoto ja soomlane Emil Lindholm.

Järgmine MM-etapp toimub 25.-28. juunini Kreeka teedel.