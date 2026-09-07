Mitu korda kukkunud Talviku tuli Türgi MM-etapil 15. kohale

Talviku alustas nädalavahetust hästi ning sai vabatreeningul 11. ringiaja, kuid kvalifikatsioonis 16. koha. Eestlane alustas hästi ning kerkis kuuendale kohale, aga kukkus siis kaks korda ning pidi vigase tsikli tõttu sõidu pooleli jätma. Kvalifikatsioonisõidu võitis MM-sarja liider Jeffrey Herlings, teine oli Tom Vialle (Prantsusmaa) ja kolmas Tim Gajser, vahendab msport.ee.

Vaatamata kõige kehvemale stardikohale alustas Talviku esimest võistlussõitu väga hästi. Ta võttis stardi järel sisse kaheksanda koha Calvin Vlaandereni (Holland) ees. Kahjuks sai eestlase sõit aga juba avaringil kukkumise tõttu läbi, misjärel kindlustas Herlings endale võiduga kuuenda MM-tiitli.

Teises sõidus sai Talviku taas stardist väga hästi minema, kuid esikümnesse seekord alguses saada tal ei õnnestunud. Eestlane võttis sisse 14. koha ja sellel positsioonil liikuski ta terve sõidu jooksul. Enda ees sõitnud Rick Elzingat tal kätte saada ei õnnestunud ja Talviku ületas joone 14. mehena.

Sõitu juhtis algusest kuni lõpuni Herlings. Meeskonnakaaslane Vialle Jeffreyl teist sõitu nautida ei lubanud ja survestas teda kuni viimase kurvini välja. Kolmandana tuli finishisse Romain Febvre.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 11 punktiga 15. kohale. Esikoha teenis 50 punktiga Herlings, teine oli 40 punkriga Vialle ja kolmas 40 punktiga Febvre. Maailmameistritiitli kindlustanud Herlingsil on koos 855 punkti, teisel kohal asub 699 punktiga Febvre ja kolmandal kohal 659 punktiga Gajser. Talviku tõusis 62 punktiga 25. kohale.