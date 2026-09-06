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Kullase osalemine Rahvuste krossil selgub algaval nädalal

Motosport
Foto: Karli Saul
Motosport

Eesti parim motokrossisõitja Harri Kullas, kes laupäeval Langel kodustel meistrivõistlustel karmilt kukkus, pääses luumurrust ja taastub puusavigastusest. Ollakse lootusrikkad, et vähem kui kuu aja pärast toimuv Rahvuste kross vahele ei jää ja senine edukas hooaeg jätkub.

34-aastane Kullas veetis tänavu esimest korda suve Kanadas. Kaks kuud kestnud kohalikuks motokrossisarjaks liitus ta Kanada KTM meeskonnaga ning hoolimata Kullase suurest kogemustepagasist, suutis sealne sari teda üllatada.

"Kanadasse tuli pakkumine eelmise aasta lõpus. See oli tehasetiim. Ma ei teadnud, kui tehas see saab seal olema," lausus Kullas ERR-ile. "Aga lõppude lõpuks oli vinge nii see riik ise, kõik see kultuur, motokrossisari, võistlejad ja tiim ise oli ka väga-väga super. Sai keskenduda reaalselt sõidule. Tehasetiim ikkagist on midagi muud. Sai igast väikseid juppe proovida, mida ei teagi, et on olemas."

Kullas tõestas end taas kiire kohanejana. Ta jõudis pjedestaalile kõigil kaheksal etapil. Hooaja kokkuvõttes saavutas ta teise koha. "Kuna on uus sari, siis harjumisaega on väga vähe hommikul. Kohe ajasõidud, tsikli seadistus pidi olema kohe paigas. Rajad pidid kohe selged olema," kirjeldas ta.

"Suutsin kõik selle üle olla ja panna kõik kokku iga etapp. Kokkuvõttes tulin teiseks, läksin viimase etapini tiitliheitlusesse, aga seekord teine koht. Arvan, et see on ülisuper saavutus. Isegi kohalikud ütlesid, et selle üle peab olema ikka väga-väga õnnelik ja see on tubli saavutus."

Kuidas võrdleb Kullas Kanadat maailmameistrivõistluste ja teiste maailma tippsarjadega? "Kanadas keskmine tase võib-olla ei ole nüüd nii tugev, aga esimesed kolm-neli, kes olid meil, olid ikka väga tugevad," hindas ta.

"Nii see meister kui ka mina oleme olnud Ameerikas top kümnes, MM-il suutnud olla esikümne piirimail. Me suudame sõita väga tugevaid tulemusi ja kui võrrelda kohalikku sarja, siis ükskõik, kus sarjas sa oled, sa pead hästi kiiresti ära harjuma sellega."

Kullase sõnul lisandub vanusega kogemust. "Olen püsinud päris hästi tervena oma karjääri jooksul. Olen saanud igal pool võistelda ja tänu sellele on ka tulemusi tulnud ning tänu sellele olen saanud selliseid pakkumisi nagu Kanadast."

"Võib-olla MM-il eelistatakse natuke nooremaid, aga Kanada sari on mulle täpselt sobiv ja nagu ütlesin, suvi oli kaks kuud, sobib väga ilusti. Aga samas ma ei tunne, et oleksin nii vana nagu ma olen, vorm on hea. Kui kõik toimib - tiimi poolt ja saan ilusti trenni teha - siis on ka kiirust."

See, kas Kullas saab pärast kukkumist Eestit esindada oktoobri alguses Prantusmaal Ernees toimuval Rahvuste krossil, saab tõenäoliselt selgeks eesoleval nädalal, kui tehakse uued uuringud.

Toimetaja: Siim Boikov

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