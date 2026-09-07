Tiitlimängus Pärnu alistanud Augur krooniti taaskord Eesti meistriks

Augur läks viimasele mängupäevale täiseduga ning vajas tiitli kindlustamiseks võitu lähima konkurendi Pärnu Tervise üle. Valitsev meister ei jätnud otsustavas mängus midagi juhuse hooleks ning asus kohtumist Kristian Marmori ja Juhan Lilleorgi väravatest 2:0 juhtima. Teisel kolmandikul suurendasid Ragnar Rumpi kaks tabamust Auguri eduseisu veelgi ning omavärav viis valitseva meistri 5:0 ette. Pärnu suutis Envar Lauteri ja Kristen Saartsi väravatest küll kahel korral vastata, kuid Augur jätkas resultatiivselt. Rump lisas kohtumisele veel kaks väravat ning lõpuosas vormistasid 9:2 võidu Rauno Nõmmiko ja Karl Sillaots, vahendab jalgpall.ee.

Võiduga kindlustas Augur endale üheksanda Eesti meistritiitli. Meeskond lõpetas tänavuse Meistriliiga täiseduga, võites kõik neli kohtumist.

Päeva teises kohtumises alistas BSC Pärnu Tervis Nõmme BSC 3:2. Pärnu läks omaväravast ja Renek Õunapuu tabamusest 2:0 juhtima, kuid Nõmme eest vähendas Sven Krister Marnoti väravast vahe minimaalseks. Kristen Saartsi värav viis Pärnu taas kahe värava kaugusele, kuid Marnot lisas 36. minutil oma teise tabamuse. Nõmme enam viigiväravat lüüa ei suutnud ning Pärnu lõpetas hooaja võidukalt ja teise kohaga.

Auguri jaoks on tegemist üheksanda Eesti meistritiitliga. Esimest korda krooniti klubi Eesti meistriks 2007. aastal, kui meeskond kandis Betooni nime. Auguri nime all on Eesti meistriks tuldud kaheksal korral: 2012, 2013, 2018, 2020, 2021, 2024, 2025 ja 2026.