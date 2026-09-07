X!

Sild tuli tavarajal orienteerumises kuuendat korda Eesti meistriks

Orienteerumine
Lauri Sild
Lauri Sild Autor/allikas: Anu Uhotoinen
Orienteerumine

Valgamaal Oorel peeti nädalavahetusel orienteerumise Eesti meistrivõistlused, tavaraja distsipliinis saavutasid esikoha Lauri Sild ja Marianne Haug.

Naiste põhiklassis kujunes võistlus medalitele 11,4 km pikkusel rajal üsna tasavägiseks. Raja esimeses pooles oli liidriks Laura Joonas (OK Võru) Sigrid Ruuli (JOKA) ees, kuid viimasel veerandtunnil möödus mõlemast Marianne Haug (OK Võru), kes oli esimese tunni jooksul hädas kõhuprobleemidega ja seetõttu poolel rajal alles kuues. Liidrina hakkas tema edu aina kasvama ja Haug võitis oma esimese Eesti meistritiitli tavarajal ajaga 1:56.24. Sigrid Ruul teenis 50-sekundilise kaotusega hõbeda ning Laura Joonas pronksi, kaotust kogunes kaks minutit ja 28 sekundit.

Meeste põhiklassi 15-kilomeetrisel rajal toimus võistlus medalitele samuti eelkõige kolme mehe vahel, kelleks olid tiitlikaitsja Jürgen Joonas, varasemalt juba viie tavaraja kulla omanik Lauri Sild (mõlemad OK Võru) ja mullune pronks Kristo Heinmann (OK Peko). Neile pakkus tõsist konkurentsi väljaspool medaliarvestust osalenud Ukraina koondise raudvara, 39-aastane kahe MM-medali omanik Ruslan Glibov

Esimesel tunnil vahetus liidrikoht tihti, kuid siis haaras juhtohjad kogenud Sild ega andnudki neid enam käest, finšeerides ajaga 1:46.51. Ruslan Glibov püsis lähima jälitajana lõpuni teisel kohal (+1.03). Eesti meistrivõistluste hõbeda ja pronksi peale jäid konkureerima Joonas ja Heinmann. Tugevama lõpuga kallutas vaekausi enda kasuks tiitlikaitsja Joonas (+5.46,4), edestades Heinmanni (+7.44) lõpuks pea kahe minutiga.

Mägise reljeefiga maastikul, kus kõrguste vahed ulatusid kuni 40-meetrini ja metsa läbitavus tormimurru ja kõrge rohurinde tõttu kohati väga raske, pakkus kaardistaja ja rajameister Mait Tõnisson võistlejatele tehniliselt keerukaid ja pikki radu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

13:28

Eesti koondis võitis allveeorienteerumise EM-il üheksa medalit

12:52

Tiitlimängus Pärnu alistanud Augur krooniti taaskord Eesti meistriks

12:16

Flora naiskond taastas tabeli tipus edu, Sporting kerkis koha võrra

11:41

Mitu korda kukkunud Talviku tuli Türgi MM-etapil 15. kohale

11:09

Eesti noormees saavutas sportaeroobika juunioride MM-il viienda koha

10:45

Märt Ibrus: korvpall kui emakeel

10:10

Barcelona lõi võõrsil Valenciale viis vastuseta väravat

09:37

Suninen kindlustas Walesis Euroopa meistritiitli

09:03

Sild tuli tavarajal orienteerumises kuuendat korda Eesti meistriks

08:36

Itaalia naised andsid MM-il ameeriklannadele korraliku lahingu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

31.08

Eesti sõudmise hetkeseis: põlvkondade vahetus ei ole läinud kõige valutumalt

22.08

Aasta aega platsilt eemal olnud Miilen on valmis: mängunälg on väga suur!

19.08

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

04.08

Briti ajakirjanik: Glasgow tõestas, et Rahvaste Ühenduse mängud võivad ellu jääda

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

06.09

Tomingas: kuulan rohkem Indrekut ja hoian plaanist paremini kinni Uuendatud

05.09

Vene meedia: ISU võttis Valijevalt neutraalse sportlase staatuse

06.09

Ermits tuli ühisstardist sõidus kolmandaks, Tomingas starti ei läinud Uuendatud

06.09

Kehva jäi Otepääl vähem kui sekundiga võiduta Uuendatud

06.09

Teise poolaja väravad tõid Levadiale taas võidu Uuendatud

06.09

Hussar kaitses Pärnus tiitlit: varsti lõpetan, aga veel on palju sees! Uuendatud

05.09

Mali korvpallinaised šokeerisid MM-il neljakordset Euroopa meistrit

06.09

Suurepärase tõusu teinud Kimi Antonelli võitis Itaalia GP

06.09

Eesti sõudjad tulid U-23 EM-il medalile

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo