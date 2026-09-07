Sild tuli tavarajal orienteerumises kuuendat korda Eesti meistriks

Naiste põhiklassis kujunes võistlus medalitele 11,4 km pikkusel rajal üsna tasavägiseks. Raja esimeses pooles oli liidriks Laura Joonas (OK Võru) Sigrid Ruuli (JOKA) ees, kuid viimasel veerandtunnil möödus mõlemast Marianne Haug (OK Võru), kes oli esimese tunni jooksul hädas kõhuprobleemidega ja seetõttu poolel rajal alles kuues. Liidrina hakkas tema edu aina kasvama ja Haug võitis oma esimese Eesti meistritiitli tavarajal ajaga 1:56.24. Sigrid Ruul teenis 50-sekundilise kaotusega hõbeda ning Laura Joonas pronksi, kaotust kogunes kaks minutit ja 28 sekundit.

Meeste põhiklassi 15-kilomeetrisel rajal toimus võistlus medalitele samuti eelkõige kolme mehe vahel, kelleks olid tiitlikaitsja Jürgen Joonas, varasemalt juba viie tavaraja kulla omanik Lauri Sild (mõlemad OK Võru) ja mullune pronks Kristo Heinmann (OK Peko). Neile pakkus tõsist konkurentsi väljaspool medaliarvestust osalenud Ukraina koondise raudvara, 39-aastane kahe MM-medali omanik Ruslan Glibov

Esimesel tunnil vahetus liidrikoht tihti, kuid siis haaras juhtohjad kogenud Sild ega andnudki neid enam käest, finšeerides ajaga 1:46.51. Ruslan Glibov püsis lähima jälitajana lõpuni teisel kohal (+1.03). Eesti meistrivõistluste hõbeda ja pronksi peale jäid konkureerima Joonas ja Heinmann. Tugevama lõpuga kallutas vaekausi enda kasuks tiitlikaitsja Joonas (+5.46,4), edestades Heinmanni (+7.44) lõpuks pea kahe minutiga.

Mägise reljeefiga maastikul, kus kõrguste vahed ulatusid kuni 40-meetrini ja metsa läbitavus tormimurru ja kõrge rohurinde tõttu kohati väga raske, pakkus kaardistaja ja rajameister Mait Tõnisson võistlejatele tehniliselt keerukaid ja pikki radu.