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Suurepärase tõusu teinud Kimi Antonelli võitis Itaalia GP

Vormelisport
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli Autor/allikas: SCANPIX / AP
Vormelisport

Vormel-1 maailmameistrivõistluste sarja etapi Monza ringrajal võitis kodupubliku rõõmuks Kimi Antonelli, kes asus teele alles 19. stardiruudust.

Sõit katkestati juba mõne ringi järel, kui Ferrari piloot Charles Leclerc sõitis kurvist välja ja põrutas vastu rajabarjääre. Monaco sõitja jäi terveks, kuid võistlusele tähendas see kordusstarti boksiteelt.

MM-sarja üldliider Antonelli hakkas kiiresti ettepoole tõusma ja juba 19. ringil haaras liidripositsiooni. Järgnevalt pääses tiimikaaslane George Russell küll uuesti mööda ja kaks Mercedese pilooti pidasid maha haarava duelli.

Kuigi suure osa sõidust juhtis siiski britt, hakkas Antonelli lõpus jälle lähemale tulema. Neli ringi enne lõppu käis itaallane korra ka liival ja ring hiljem möödus Russellist uuesti.

Antonelli ei lasknud ruudulipu lehvimiseni liidrikohta käest ja temast sai esimene Itaalia võidusõitja, kes võitnud koduse GP pärast Ludovico Scarfiottit aastal 1966. Teisena lõpetanud Russell kaotas 3,857 sekundiga.

Kolmandana mahtus pjedestaalile Max Verstappen (Red Bull; +14,718), kellele järgnesid McLareni piloodid Lando Norris (+19,056) ja Oscar Piastri (+19,253).

Mootorivahetuse tõttu tagant alustama pidanud, aga lõpuks ikkagi triumfeerinud Antonellil on nüüd koos 267 punkti, mida on 66 võrra enam kui Russelllil. Viimasest omakorda kümne sekundiga jääb maha Ferrari sõitja Lewis Hamilton, kes lõpetas pühapäeval kuuendana.

Toimetaja: Siim Boikov

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