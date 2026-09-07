Itaalia naised andsid MM-il ameeriklannadele korraliku lahingu

USA alustas kohtumist võimsalt ning saavutas avaveerandi lõpuks 11-punktilise edu, mis kasvas teisel veerandil 15 punkti peale, aga Itaalia lõpetas poolajal hästi ja pikemale pausile mindi USA 30:24 eduseisul. Kolmandal veerandil jõudsid itaallannad ka eduseisuni, kuid USA läks taas mööda ja juhtis otsustava veerandi eel 42:39.

Itaalia mängis neljandal veerandil väga sisukat korvpalli ning juhtis veel neli ja pool minutit enne lõpusireeni kahega, aga võimsad ameeriklannad jäid lõpuks siiski peale tulemusega 55:52 (19:8, 11:16, 12:15, 13:13).

USA resultatiivseimaks kerkis kümme punkti visanud Jackie Young, Angel Reese lisas omalt poolt kaheksa ja Paige Bueckers seitse punkti. Caitlin Clark ei tabanud oma kuuest pealeviskest ühtegi ja lõpetas kohtumise ühe punktiga. Cecilia Zandalasini viskas Itaalia eest 14 punkti ning lisas veel seitse lauapalli.

USA koondis pole alates 1984. aastast, mil kolmepunktijoon platsile joonistati, maailmameistrivõistlustel nii vähe punkte visanud. "Seda MM-i on väga raske võita, kõik tiimid on palju paremaks saanud. Pingilt tuleb mängijaid, kes võivad mänge võita," sõnas USA peatreener Kara Lawson. "Nägime seda Itaalialt ja oleme seda turniiri vältel näinud. Kõik mängud on lahingud, lihtne siin pole. Kui sa mänguks valmis pole, siis kaotad."

MM-i alagrupiturniiril on mängitud läbi kaks vooru. Kahe võiduga USA ja Prantsusmaa on kindlustanud oma grupist edasipääsu veerandfinaali, teistes gruppides on olukord lahtisem.