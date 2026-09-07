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3x3 korvpallikoondis võitis viimase EM-i eelse kontrollturniiri

sport
Eesti 3x3 korvpallikoondis koosseisus Ken-Martti Reinart, Jaan Puidet, Aleksander Oliver Hint ja Jorgen Rikberg
Eesti 3x3 korvpallikoondis koosseisus Ken-Martti Reinart, Jaan Puidet, Aleksander Oliver Hint ja Jorgen Rikberg Autor/allikas: Basket3x3.ee
sport

Eesti 3x3 korvpalli koondis pidas Hispaanias Barcelonas viimase kontrollturniiri enne Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupimänge ning teenis esikoha.

Koondis võitis turniiri avapäeval alagrupi ning püsis võitmatuna kõigis kolmes järgmise päeva väljalangemismängus. Finaalis alistati kohalik meeskond Poema del Mar tulemusega 16:11, teatas basket.ee.

"Mõistagi annab tugeva tasemega turniiri võit võistkonnale enesekindlust ja kinnitab, et oleme enne finaalturniiri algust õigel teel. Samas peame teadvustama, et EM-il ootab meid ees veelgi kõrgem tase. Juba esmaspäeval lendame turniiri toimumislinna Antwerpenissse, kus toimuvas laagris saame nii treenida kui ka pidada viimaseid kontrollmänge," ütles koondise peatreener Siim Raudla.

Eesti 3x3 koondis peab finaalturniiri alagrupimängud reedel, kui minnakse vastamisi Prantsusmaaga ning teises mängus Saksamaaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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