Eesti koondis võitis allveeorienteerumise EM-il üheksa medalit

Eesti sportlased võistlesid nii täiskasvanute kui ka noorte arvestuses ning tõid koju ühe kuld-, neli hõbe- ja neli pronksmedalit. Täiskasvanute arvestuses oli Eesti koondise edukaim sportlane Carmel Uibopuu, kes võitis neli individuaalset medalit. Uibopuu saavutas hõbemedali tsooniujumises ning pronksmedalid täheujumises, postiujumises ja paralleelujumises.

Lisaks võitis Eesti teatevõistkond koosseisus Vladimir Kunitsõn, Nikolai Tover, Krete Maalust ja Carmel Uibopuu hõbemedali, saavutades teateujumises teise koha.

Noorte arvestuses saavutas Krete Maalust Euroopa meistritiitli tsooniujumises ning võitis hõbemedali postiujumises. Rassel Pihlak võitis hõbemedali postiujumises ning pronksmedali täheujumises.

Euroopa meistrivõistlustel esindasid Eestit Vladimir Kunitsõn, Nikolai Tover, Georg Veevo, Rassel Pihlak, Roman Jotautas, Krete Maalust ja Carmel Uibopuu.