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Flora naiskond taastas tabeli tipus edu, Sporting kerkis koha võrra

Jalgpall
Jalgpalli naiste meistriliiga: Saku Sporting - FC Elva
Jalgpalli naiste meistriliiga: Saku Sporting - FC Elva Autor/allikas: Margus Kontus
Jalgpall

Jalgpalli naiste meistriliiga 17. voor tõi tabeli tipus taas väikese muutuse: Flora kasvatas võiduga Viimsi üle liidrina edu ning Sporting tõusis Elva alistamise järel kolmandale kohale.

Vooru suurima võidu võttis Saku Sporting, kes alistas koduväljakul FC Elva 5:1. Saku asus juhtima 31. minutil, kui Grete Daut realiseeris penalti. Vaheajaks oli eduseis juba kaheväravaline, sest 44. minutil leidis värava Reti Marleen Ränk. Elva vähendas vahet Kärt Hüdsi tabamusest kohe teise poolaja alguses. Saku vastas aga kiiresti: kaks minutit hiljem lõi Eliise Gertrud Põlluvee värava ning kohtumise lõpuosas lisasid Saku poolelt tabamused Katriin Saulus ja teist korda Põlluvee, vahendab jalgpall.ee.

Saku tõusis liigatabelis koha võrra ning teenitud 29 punkti annavad naiskonnale kolmanda koha. Lähimad jälitatavad Paide ja Flora jäävad vastavalt nelja ja seitsme punkti kaugusele, lähim jälitaja Viimsi on kahe punkti kaugusel kannul. Elva on liigatabelis kuuendal positsioonil.

Teisel kohal paiknev Paide Linnanaiskond sai võõrsil jagu Harju JK Laagrist tulemusega 3:0. Avapoolaja viimasel minutil jõudis pall pärast Harju mängija puudet enda väravasse ning Paide läks vaheajale eduseisus. Teise poolaja alguses lõi Lisette Tammik lühikese ajaga kaks väravat. Esmalt kasutas ta ära Renate-Ly Mehevetsa täpse söödu, seejärel jõudis sihile nurgalöögi järel.

Paide on endiselt liigatabelis teisel kohal – tabeliliider Florast lahutab neid kolm punkti. Lähimad jälitajad jäetakse nelja ja kuue punkti kaugusele. Laagri jätkab võistlemist viiendalt realt.

Tallinna Flora võttis Viimsist 3:1 võidu. Flora avas skoori 22. minutil, kui Gerda Liisa Matson saatis palli täpselt värava kaugemasse nurka. Kuus minutit hiljem teenis Flora penalti, mille Gretlin Pihlak realiseeris. Teisel poolajal suurendas Matson Flora eduseisu veelgi, kui lõpetas keskjoone lähistelt alanud soolorünnaku väravaga. Viimsi sai 86. minutil ühe tabamuse tagasi, kui Liisa Rebane leidis terava nurga alt tee väravani.

Flora taastas võiduga kolmepunktise edu Paide ees ning jätkab tabeli tipus. Viimsi langes kaotuse järel tabelis koha võrra ning jätkab ronimist neljandalt positsioonilt – eespool olevatel naiskondadel on kogutud kaks, kuus ja üheksa punkti rohkem.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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