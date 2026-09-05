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Mali korvpallinaised šokeerisid MM-il neljakordset Euroopa meistrit

sport
Mali naiste korvpallikoondis
Mali naiste korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA
sport

Mali naiste korvpallikoondis teenis Berliinis toimuvatel maailmameistrivõistlustel ajaloo teise võidu, alistades neljakordse Euroopa meistri Hispaania.

Mali ja Hispaania pidasid Berliinis maha tasavägise avapoolaja, kuid aafriklannad tegid kolmandal veerandil suurepärase 17:3 spurdi ning läksid otsustavale veerandile vastu kümnepunktilise eduga. Hispaania ei saanudki vastu ning vahe kasvas ühel hetkel 16-punktiliseks, lõpusireeni kõlades jäi tabloole Mali kindel 82:73 (19:17, 13:17, 31:19, 19:20) võit.

Mali koondis osaleb maailmameistrivõistlustel kolmandat korda ning oli varasemalt võitnud vaid ühe mängu.

Võitjate eest viskasid taganaine Djeneba N'Diaye ning Atlanta Dreami äär Sika Kone 19 punkti, Kone arvele jäi veel kümme lauapalli. Kahekohalise punktisummani jõudis veel 11 punkti visanud Alima Dembele. Üleplatsinaiseks kerkis hispaanlanna Iyana Martin, kelle arvele jäi 20 punkti, viis lauapalli ja neli korvisöötu.

ERR teeb korvpalli naiste MM-finaalturniiri otsustavast faasist viis otseülekannet alates 8. septembrist. Maailmameister selgub 13. septembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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