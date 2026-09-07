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Dorbek jätkab Kalevis, aga hooaja algus jääb vahele

Korvpall
Martin Dorbek
Martin Dorbek Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Bigbank/Kalevi tugitala Martin Dorbek jätkab võistkonnas ka algaval hooajal, mille algus tuleb küll vigastuse tõttu vahele jätta.

Suurema osa karjäärist Kalevi ridadesse kuulunud Dorbek on vahepeal käinud ka Rakveres ja Raplas, kuid on alates 2014. aastast esindanud püsivalt Kalev/Cramot ehk uue nimega Bigbank/Kalevit.

Eelolevale hooajale minnakse vastu peatreener Brett Nõmme tüürimisel. "On tore olla osa klubis toimunud muudatustest ja näha Bretti peatreenerina. Mingi hetk augustis avastasin trennis olles, et ümberringi on ainult uued mängijad," teatas 35-aastane tagamängija. "Kuna ise olen ka vigastusest alles taastumas, proovin nõuga noorematele kasulik olla."

"Kahjuks on suve algul tehtud sportlase songa operatsioonist taastumine võtnud oodatust kauem aega, sest lisaks näitas MRT, et mul on ka luuturse. Praegu teen igapäevaselt taastusravi ja hooaja algusfaas jääb seega vahele."

"Osteitis pubis on üsna harva esinev ja pigem jalgpallurite vigastus," jätkas Dorbek. "Olen rääkinud mitme jalgpalluriga, kes sellest vigastusest on tagasi tulnud ja loodetavasti olen taastusraviga õigel teel."

"Eelmisele hooajale sarnast aastat ma kaasa teha ei taha, kus minu roll piirdus väljaku kõrval ratta sõitmisega. See oli vaimselt väga kurnav, et ei saanud täit panust anda ja klubiga jäi jutt, et vaatame taastumise kulgu hetkel päev korraga."

Dorbeki sõnul on tal veel korvpallile ja klubile anda. "Olen väga tänulik Kalevi klubile, kes on minusse mõistvalt suhtunud ja annan endast parima, et saaks veel selle aasta sees väljakule joosta. Ma pole veel oma viimast sõna öelnud. Loodetavasti juhtub see varem või hiljem karika ülestõstmisega."

Bigbank/Kalev teatas, et algavaks hooajaks on neil meeskond komplekteeritud. Esimene kontrollmäng peetakse kolmapäeval, 9. septembril Keilas sealse Keila KK-ga.

Bigbank/Kalev: tagamängijad Kevaughn Allen, Jacob Falko, Rasmus Vuks, Kaspar Vuks, Carlos Jürgens, Martin Dorbek; ääremängijad Hugo Toom, Hannes Saar, Patrik Saal, Owen McCormack, Rinalds Malmanis, Stenver Põder, Gregor Kuuba ja keskmängija Damian Forrest. Meeskonna peatreener on Brett Nõmm ning abitreenerid Kris Killing ja Tanel Kurbas.

Toimetaja: Siim Boikov

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