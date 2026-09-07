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Barcelona lõi võõrsil Valenciale viis vastuseta väravat

Tennis
Lamine Yamal ja Raphinha
Lamine Yamal ja Raphinha Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Valitsev Hispaania jalgpallimeister Barcelona jätkas oma hooaega järjekordse kindla võiduga, kui alistas võõrsil Valencia lausa viis-null.

Barcelona väravamasin sai juba varakult käima, kui Lamine Yamal osavalt palli vastase väravasse toimetas. Kolm minutit hiljem sahistas 19-aastane superstaar veel väravavõrku, aga VAR-iga konsulteerimise järel määrati olukorras suluseis. Barcelona sai oma teise tabamuse siiski kirja, kui Fermin Lopez 22. minutil jala valgeks sai.

Poolajapausile mindi külaliste 2:0 eduseisul, aga edu kasvas juba 50. minutil, mil Raphinha kontrarünnaku realiseeris. Mäng jätkus Barcelona dikteerimisel ning 79. minutil jõudis tabamuseni ka Pedri. Viis minutit hiljem sai Yamal oma teise värava ikkagi kirja, vormistades sellega Barcelonale vägeva 5:0 võidu.

Neljandale mänguvoorule tõmmatakse joon alla esmaspäeva õhtul, aga nelja võiduga alustanud Barcelonat tabeli tipus ei ohustata. Alaves teenis kodus Osasuna üle 5:2 võidu ning on kümne punktiga teisel kohal, esinelikusse mahuvad veel Madridi Real ja Real Betis (9 p).

Teised tulemused:
Alaves - Osasuna 5:2
Malaga - Levante 0:0
Espanyol - Sevilla 1:1

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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