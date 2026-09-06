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Grabe võitis USA-s tippturniiri: see on üks unistuste täitumisi

Snuuker ja piljard
Foto: ERR
Snuuker ja piljard

Piljardimängija Denis Grabe teenis paar nädalat tagasi USA-s karjääri esimese võidu 9-palli maailmaturniiril. Nüüd ootab teda ees poolteist kuud turniire Aasias.

9-palli maailmaturneel, mida peetakse piljardimaailmas tipptasemeks, suutis Grabe augusti keskel Arizonase etapil võita kõik seitse matši, alistades seejuures ka kolm varasemat võitjat. Grabe krooniti karjääris esimest korda maailmaturnee etapi võitjaks.

"128 mängijat, et maailma täiesti tipptase. Ma võitsingi seal maailma top 10 mängijaid. Väga hea turniir minu poolt," jäi Grabe intervjuus ERR-ile rahule. "Uskumatu, see on üks unistuste täitumisi, et võita see maailmaturnee üks etapp ära. Siit saab paremini edasi minna ja see kindlasti annab mulle enesekindlust edasisteks turniirideks."

Grabe sõnul mängiti turniiri sõelmängude süsteemis nagu näiteks tennises. "Kui kaotad, oled kohe väljas ja turniiri võitmiseks tuli võita seitse matši. See turniir kestis neli päeva ja kõige raskem ongi võib olla panna see maksimumsooritus endast välja. Mõni päev on võib olla väga hea päev, aga teine päev ei ole, siis tuleb võidelda, et see võit ikkagist tuleks koju."

Eesti piljarditulevikku näeb Grabe helgena ja usub, et ka tema saavutused motiveerivad noori piljardisse rohkem panustama. "Väga suur saavutus," lausus ta. "Ma arvan, et ükskõik, mis riigile oleks see väga suur saavutus."

"Ma usun, et see annab noortele selle teadmise, et väiksest riigist saab tippu pürgida ja võita ka kõige suuremaid turniire. Meil on olemas juunioride maailmameistrid. Ma arvan, et Eesti tulevik on heades kätes."

Lisaks USA maailmaturneele mängis Grabe kaasa veel ka USA lahtised meistrivõistlused. Edasi ootavad suurturniirid Aasias. "US Openil ei läinud nii hästi, aga see USA turnee väsitas mind natukene ära ka," tunnistas piljardisportlane.

"Kuu aega turniire järjest ja nüüd olen saanud neli päeva puhata. Esmaspäeval sõidan Hiina ja on China Open. Tegelikult tuleb turnee, kus on poolteist kuud turniire, 10-palli MM Vietnamis ja siis Balil on paaris MM."

Grabe eesmärgiks on näidata head piljardit ja loodab, et tulemus tuleb hea mänguga kaasa.

Toimetaja: Siim Boikov

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