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Eesti noormees saavutas sportaeroobika juunioride MM-il viienda koha

Teised alad
Viktor Lukjanov
Viktor Lukjanov Autor/allikas: MeloGym
Teised alad

Eesti sportlane Viktor Lukjanov saavutas Hispaanias Pamplonas toimunud sportaeroobika juunioride maailmameistrivõistlustel viienda koha.

Lukjanov teenis juunioride individuaalvõistluse kvalifikatsioonis 18.250 punkti, millega jäi kahe konkurendiga kolmandat kohta jagama. Lõppvõistlusel parandas ta oma tulemust 0.250 punkti võrra (18.500), kuid saavutas sellega viienda koha.

Maailmameistriks tuli ungarlane Balint Boehoenyei 19.100 punktiga, esikolmikusse mahtusid veel venelane Dmitri Anikin (18.750) ning ukrainlane Dmõtro Bokhan (18.700). Eestlase ja esikolmiku vahele mahtus veel prantslane Antoine Guidi (18.550).

Neidude seas oli parim prantslanne Ines Thulliez 19.050 punktiga, medalile tulid veel türklanna Ekin Cinar (18.900) ja venelanna Vasilisa Martšenko (18.900). Eesti koondise esindajad lõppvõistlusele ei pääsenud, parimana sai Varvara Karjagina 51. koha (16.550), Arina Novozilova sai 66. koha (16.200) ja Anna Kolubai 74. koha (15.950).

Karjagina, Novozilova ja Alina Lazarenko said kolmikute hulgas 37. koha (15.600). Viiene grupp koosseisus Karjagina, Kolubai, Lazarenko, Novozilova ja Natalia Varfolomejeva saavutas 21. koha (15.550).

Sportaeroobikas sooritavas sportlased muusika saatel kõrge intensiivsusega ja keerukalt kooskõlastatud elementidega harjutuste komplekti. Sportaeroobikas kasutatakse ilu – ja sportvõimlemise ning akrobaatika elemente, palju tähelepanu pööratakse koreograafiale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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