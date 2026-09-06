Eesti sõudjad tulid U-23 EM-il medalile
Eesti sõudmise paarisaeruline kahepaat Tuuli Neidi Saks - Doris Meinbek teenis Poolas Kruszwicas peetavatel kuni 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.
A-finaali võitis Tšehhi (7.34,52) ja teiseks tuli Leedu (7.38,93). Kolmandana finišijoone ületanud Eesti (7.44,31) oli kindlalt parem neljandana lõpetanud Kreekast (7.50,84).
Eesti paarisaeruline neljapaat Endrik Hansen, Tauno Tamm, Christopher Hein, Riko Raimond Kubja pääses samuti A-finaali, kus tuli leppida viienda kohaga.
Selles paadiklassis võidutses neutraalse lipu all osalenud paatkond (6.23,48). Teiseks tuli Itaalia (6.24,86) ja kolmandaks Norra (6.27,08). Eestit (6.35,27) edestas ka Poola (6.31,85), selja taha jäi Bulgaaria (6.47,86).
Toimetaja: Siim Boikov