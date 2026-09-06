Eesti sõudjad tulid U-23 EM-il medalile

Selles paadiklassis võidutses neutraalse lipu all osalenud paatkond (6.23,48). Teiseks tuli Itaalia (6.24,86) ja kolmandaks Norra (6.27,08). Eestit (6.35,27) edestas ka Poola (6.31,85), selja taha jäi Bulgaaria (6.47,86).

A-finaali võitis Tšehhi (7.34,52) ja teiseks tuli Leedu (7.38,93). Kolmandana finišijoone ületanud Eesti (7.44,31) oli kindlalt parem neljandana lõpetanud Kreekast (7.50,84).

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