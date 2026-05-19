Eesti parim murdmaamees Alev teeb karjääris suure muudatuse

Alvar Johannes Alev Autor/allikas: Eero Vabamägi / Postimees
Eesti parim meesmurdmaasuusataja Alvar Johannes Alev (32) teeb karjääris põhimõttelise muudatuse ja liitub mitteametlikult Lillehammeris baseeruva eratiimiga Swenor.

Mitteametlikult tähendab seda, et ta ei võistle nende särgis, vaid osaleb lihtsalt treeningutel ja laagrites. "Vastavalt nimele on seal Rootsi ja Norra sportlased, aga kuna ma tean neid hästi, siis nad ütlesid, et oleks väga hea, kui saaksin liituda," rääkis aastaid Norras elanud Alev Õhtulehele.

Siiani rassis ta paljuski üksi, aga nüüd saab hakata süsteemselt koos suurema pundiga harjutama. Lisaks sellele, et seltsis segasem, võiks kasutegur peituda ka faktis, et kaks-kolm Swenori sportlast on Alevi sõnul temast nõks tugevamad.

Muutus tähendab, et eestlane vahetab ka treenerit. Norralase Eivind Tonna asemel hakkab teda aitama Swenori treener Vetle Leander Johansen, kes on kõigest 24-aastane, aga Alevi kinnitusel äärmiselt innovatiivne ja pühendunud.

"Ta juba eelmisel aastal rääkis mulle, mida võiks katsetada, aga siis mul oli vana treeneriga programm ees. Pärast olümpiat arutasime Eivindiga, kuidas võiks edasi minna," jutustas Alev, kes veetis mai alguses ligi kaks nädalat kodumaal.

Detailsem arutelu treener Johanseniga ongi kavas sel nädalal, aga nii palju andis Alev mõista, et tarvis on arendada kiiruslikke võimeid, mis on korduvalt maksnud talle pikemate ühisstardist sõitude lõppvaatuses väärtuslikke kohti.

Toimetaja: Maarja Värv

