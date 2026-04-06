Alev läheneb uuele hooajale teise nurga alt: lõhun mustreid

Foto: Eero Vabamägi/Postimees
Murdmaasuusataja Alvar Johannes Alev plaanib uueks hooajaks ettevalmistuses vanade mustrite lõhkumist ja treeningutele teistmoodi lähenemist. Küll aga jätkab ta treenimist Norras.

Kuigi olümpiamängude viimasel distantsil, 50 kilomeetri klassikas sõitis Alvar Johannes Alev välja karjääri parima koha tiitlivõistlustel ja 15. koht pakkus rahulolu, siis loodetud edasiminek hooajal jäi tegemata. Nüüd proovib ta uut kvaliteeti saada senise rutiini lõhkumisega.

"Kui siiamaani olen treeninud nii, et kolm nädalat treeningut ja üks nädal kiiremat, siis igapäevast treeningsüsteemi lahti lõhkuda ja teha natuke teistsuguse nurga alt. Pigem ongi igapäevase treeningu ja elu lähenemine," ütles Alev ERR-ile.

Järgmise aasta MM Falunis on Alevil kindlalt kavas, aga plaan on tegelikult pikem. "Kui mingi uus plaan teha, siis ma teen alati need plaanid natuke pikemad. Kuidas minema hakkab spordi tegemise mõttes, selgub aasta-aastalt, aga kui plaani teha, siis pikemalt. Miks mitte ka olümpiatsükli visiooniga," sõnas murdmaasuusataja.

Hoolimata plaanitavatest muutustest, Alev Norrast ära kolida ei kavatse. "See, et ma Lillehammeris edasi olen, on paigas. Sellega ma lähen kindlasti edasi. Loodan edasise suhtes, et saan ühe kohapealse tiimiga treenida ja midagi koos teha. Baas saab olema sama," sõnas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

