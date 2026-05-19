Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

Lajal (ATP 157.) pidi valikvõistluste avaringis tunnistama 30. asetatud neutraalse lipu all mängiva Roman Safiullini (ATP 142.) 6:4, 6:4 paremust.

Lajal servis pea poolteist tundi kestnud kohtumises ühe ässa ja tegi viis topeltviga, Safiullin sai kirja kolm ässa ja ühe topeltvea.

Safiullin realiseeris kaheksast murdevõimalusest kaks, Lajalil oli mängu jooksul vaid üks murdepall, mida tal ei õnnestunud ära kasutada. Äralöökidest teenis Lajal 11 ja Safiullin 29 punkti, lihtvigu kogunes Lajalil 15 ja Safiullinil 23. Mängitud punktidest võitis Lajal 57 ja vastane 69.

Kolmandat korda Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis mänginud 23-aastane Lajal pole seal seni veel võitu kirja saanud. Seejuures mängis Lajal sel hooajal esimest korda liivaväljakul, viimati pidas ta liival võistlusmängu aasta tagasi Prantsusmaa lahtistel.

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 174.) alustas esmaspäeval kvalifikatsiooni 6:2, 6:4 võiduga prantslase Robin Bertrandi (ATP 279.) üle. Karjääri teist slämmiturniiri mängiv Glinka läheb teises ringis vastamisi Boliivia tennisisti Juan Carlos Prado Angeloga (ATP 178.). Põhiturniirile pääsemiseks tuleb võita kolm mängu.