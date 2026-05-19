X!

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: ATP Challenger Tour/Instagram
Tennis

Aastase vaheaja järel liivaväljakul mänginud Eesti esireket Mark Lajal piirdus Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste kvalifikatsioonis ühe mänguga.

Lajal (ATP 157.) pidi valikvõistluste avaringis tunnistama 30. asetatud neutraalse lipu all mängiva Roman Safiullini (ATP 142.) 6:4, 6:4 paremust.

Lajal servis pea poolteist tundi kestnud kohtumises ühe ässa ja tegi viis topeltviga, Safiullin sai kirja kolm ässa ja ühe  topeltvea.

Safiullin realiseeris kaheksast murdevõimalusest kaks, Lajalil oli mängu jooksul vaid üks murdepall, mida tal ei õnnestunud ära kasutada. Äralöökidest teenis Lajal 11 ja Safiullin 29 punkti, lihtvigu kogunes Lajalil 15 ja Safiullinil 23. Mängitud punktidest võitis Lajal 57 ja vastane 69.

Kolmandat korda Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis mänginud 23-aastane Lajal pole seal seni veel võitu kirja saanud. Seejuures mängis Lajal sel hooajal esimest korda liivaväljakul, viimati pidas ta liival võistlusmängu aasta tagasi Prantsusmaa lahtistel.

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 174.) alustas esmaspäeval kvalifikatsiooni 6:2, 6:4 võiduga prantslase Robin Bertrandi (ATP 279.) üle. Karjääri teist slämmiturniiri mängiv Glinka läheb teises ringis vastamisi Boliivia tennisisti Juan Carlos Prado Angeloga (ATP 178.). Põhiturniirile pääsemiseks tuleb võita kolm mängu.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

19:48

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

18:10

Vigastusest taastuv Carlos Alcaraz jätab ka Wimbledoni vahele

17:17

Võistluspausilt naasnud Raducanu langes Strasbourgis avaringis konkurentsist

18.05

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

18.05

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

17.05

Sinner võitis koduareenil oma viimase seni puudu olnud Mastersi tiitli

17.05

Lajal ja Glinka said teada vastased Prantsusmaa lahtiste kvalifikatisoonis

17.05

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

17.05

Sinner jahib Roomas teist järjestikust karikat

16.05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

15.05

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Alistamatu Sinner võttis Djokovicilt järjestikuste võitude rekordi

14.05

Suur jalgpallimäng pani tipptennisistide lahingu pausile

14.05

Swiatek teenis hooaja esimese võidu esikümne mängija üle

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:19

Šotimaa MM-koondisesse kutsuti ka 43-aastane väravavaht

20:58

Kajo seljatas Rootsi maastikuratturite tuuril haiguse kiuse 43 konkurenti

20:14

Läti alistanud Austria jätkab MM-il puhaste paberitega

19:48

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

19:20

3x3 korvpallikoondise kandidaadid alustasid ettevalmistust EM-i kvalifikatsiooniks

18:43

Ganna võitis kindlalt temposõidu, Eulalio suutis Vingegaardi selja taha jätta

18:10

Vigastusest taastuv Carlos Alcaraz jätab ka Wimbledoni vahele

17:45

41-aastane Ronaldo valiti kuuendat korda MM-koondisesse

17:17

Võistluspausilt naasnud Raducanu langes Strasbourgis avaringis konkurentsist

16:50

Kiirendusspordi EM-iks valmistuv Andres Arnover võidutses Inglismaal

16:18

Riko Mäeuibo väänas Austrias õla paigast

15:43

VIDEO | Litmanen lõi oma esimese värava Eesti liigas keskväljakult

15:05

Teder aitas naiskonna Itaalia kõrgliigasse

14:28

Eesti kulturistid ja fitness-sportlased teenisid medaleid

13:52

Eesti motomehed võtsid Läti meistrivõistlustel kolmikvõidu

13:19

Sten Tristan Raid kerkis Euroopa karikasarjas liidripositsioonile

12:52

Spordi asekantsler: tippspordis peame mingil hetkel valikuid tegema

11:52

Kuues kukkumine viis MotoGP maailmameistri haiglasse

11:31

KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

11:11

Havertz tõi Arsenalile tiitli käeulatusse

loetumad

18.05

Soome viskas USA-le kuus väravat, Kanada maadles vana sõbra Taaniga

18.05

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

11:31

KUULA | Kas Talihärma eemalejätmine koondisest oli õige otsus?

18.05

Drell aitas Reali kukutada

08:36

Spursil läks Thunderi alistamiseks vaja kahte lisaaega

18.05

Meedia: Guardiola lahkub hooaja lõpus Manchester Cityst

09:13

Šveits jätkab kodust MM-i veatult

18.05

Ligi veerand sajandit Madridi Realis mänginud kapten lahkub klubist

18.05

Nõmm hooajast Saksamaal: sain kinnitust, et saan sellest asjast aru küll

18.05

EOK sõlmis juhtimiskultuuri tugevdamiseks koostöölepingu advokaadibürooga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo