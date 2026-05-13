Gauff pääses viienda matšpalliga poolfinaali, Cirstea sai lätlannast jagu

Maailma neljas reket Gauff kaotas venelanna Andrejeva (WTA 7.) vastu avaseti 4:6, aga viis kohtumise otsustavasse setti, kui sai teises setis kindla 6:2 võidu. Ameeriklanna läks siis kolme murde toel juhtima lausa 5:1, aga lubas Andrejeval järgmised kolm geimi võita. Väga pikas kümnendas geimis sai Gauff oma kolmanda, neljanda ja viienda matšpalli ning suutis viimasega 6:4 võidu realiseerida.

Gauff mängib Rooma turniiri poolfinaalis neljandat korda, karikat ta pea kohale tõsta saanud pole. "Tundsin ühes geimis, et ma lihtsalt ei suuda palli tagasi lüüa. Võitsin küll selle geimi, aga ei tundnud, et ma piisavalt hästi löön. Ta tappis mind lühikeste pallidega," rääkis ameeriklanna.

"Kui mängid eduseisust [Andrejeva] vastu, siis ta suudab väga head tennist mängida. Proovisin lihtsalt seda mängu nautida isegi siis, kui punktid ei läinud minu kasuks," lisas Gauff.

Poolfinaalis kohtub ta rumeenlanna Sorana Cirsteaga (WTA 27.), kes võitis lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 36.) vastu avaseti 6:1. Teises setis jäi Cirstea 3:5 kaotusseisu, aga suutis sellest välja kaevata ning seti lõppmängu viia. Seal näitas ta võimu, teenides seitse punkti järjest ning vormistas sellega 7:6 (0) võidu.

36-aastane rumeenlanna teatas eelmise aasta detsembris, et tänavune hooaeg jääb tema eduka karjääri viimaseks. Aasta esimene pool on olnud ühtlasi tema karjääri üks paremaid, Rooma turniiri kolmandas ringis lülitas ta konkurentsist maailma esireketi Arina Sabalenka.

"Olen alati öelnud, et unistustel ei ole parim enne kuupäeva," ütles rumeenlanna pärast veerandfinaali. "Kõik näevad, kui palju ma seda sporti armastan. Tunnen siiani selle vastu nii suurt kirge. See, et saan Roomas poolfinaalis mängida on hämmastav. Olen tennisele nii tänulik, naudin igat nädalat."

Neljapäeval selgub ka teise poolfinaali vastasseis, kui ühes veerandfinaalis kohtuvad Jessica Pegula (WTA 5.) ja Iga Swiatek (WTA 3.) ning teises Elina Svitolina (WTA 10.) ja Jelena Rõbakina (WTA 2.).