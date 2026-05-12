Zverev kaotas otsustava seti nulliga, Sinner kulges muretult veerandfinaali

Alexander Zverev. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Roomas jätkuval Masters-sarja tenniseturniiril langes teisipäeval konkurentsist välja kahekordne võitja Alexander Zverev (ATP 3.) Maailma esireket Jannik Sinner jõudis suurema vaevata veerandfinaali.

2017. ja 2024. aastal Roomas peetava tippturniiri võitnud Zverev läks 16 parema seas vastamisi kodupubliku ees mänginud Luciano Darderiga (ATP 20.).

Zverev võitis avaseti veenvalt 6:1, kuid raiskas teise seti kiires lõppmängus neli matšpalli ja kaotas seal lõpuks 10:12. Seejuures tuli Darderi teises setis välja 3:5 kaotusseisust. Ootamatult ühepoolseks kujunenud otsustava seti kaotas Zverev 0:6.

24-aastane Darderi jõudis esmakordselt Masters-sarja turniiril veerandfinaali, ühtlasi sai ta esmakordselt jagu maailma edetabelis esikümnesse kuuluvast mängijast.

"Ma võitsin tänu publikule. Kodurahva ees ei tohi mitte mingil juhul alla anda. Publik aitas mind tohutult palju ja veerandfinaali jõudmine on unistuse täitumine. See on minu elu turniir," rõõmustas Darderi mängujärgses intervjuus.

Darderi kohtub veerandfinaalis noore hispaanlase Rafael Jodariga (ATP 34.), kes sai 6:1, 6:4 jagu ameeriklasest Learner Tienist (ATP 21.).

Eelmisel aastal Roomas finaali jõudnud, aga seal Carlos Alcarazile kaotanud Jannik Sinner teenis oma 31. järjestikuse võidu Masters-sarja turniiril, alistades 16 parema seas kaasmaalase Andrea Pellegrino (ATP 155.) 6:2, 6:3. Sinner kordas 31. järjestikuse võiduga seni Novak Djokovicile kuulunud rekordit.

Sinner servis kohtumise jooksul neli ässa, võitis oma esimeselt servilt 79 protsenti mängitud punktidest, realiseeris üheksast murdepallist neli ja sooritas 22 lihtvea kõrval 13 äralööki. "Olen tulemusega väga rahul. Samas tunnen ka Andrea üle suurt rõõmu, sest seitse aastat tagasi mängisime üksteise vastu väikestel turniiridel," ütles Sinner.

Maailma esinumbri vastane veerandfinaalis selgub Andrei Rubljovi (ATP 14.) ja Nikoloz Basilašvili (ATP 117.) vahelisest duellist.

Zverev kaotas otsustava seti nulliga, Sinner kulges muretult veerandfinaali

