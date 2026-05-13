Glinka pidi Tuneesias noore belglase paremust tunnistama

Glinka murdis kolmandas geimis vastase pallingu ning läks juhtima 2:1, aga kaotas järgmised kolm geimi ning jäi avasetis alla tulemusega 3:6. Teises setis võitis 20-aastane Bailly esimesed kaks geimi ning järgmisest neljast veel kolm, vormistades lõpuks kindla 6:2 võidu.

Kumbki mees tunni ja 40 minuti vältel ässa ei löönud, Glinka patustas nelja topeltveaga ja vastane kahega. Esimeselt servilt teenis eestlane punkti 50-protsendilise eduga (Bailly 68%), teiselt pallingult tuli punkt 42-protsendiliselt (Bailly 59%). Belglane tegi 11 äralööki eestlase 14 vastu, aga Glinka tegi ka viis lihtviga rohkem (24-19).

Bailly kohtub veerandfinaalis Kimmer Coppejansi (ATP 217.) ning endise maailma 17. reketi Bernard Tomici (ATP 194.) vastasseisust.