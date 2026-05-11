Pegula võitis Roomas kuivalt, Swiatek loovutas ühe geimi

Tennise naiste maailma edetabeli tippu kuuluvad Jessica Pegula ja Iga Swiatek teenisid Roomas toimuval kõrgeima kategooria turniiril kindla võidu ning marssisid edasi kaheksandikfinaali.

Maailma viies reket Pegula teenis Rebeka Masarova üle domineeriva võidu, kui võitis 26-aastase šveitslanna vastu 12 geimi järjest, vormistades tunni ja ühe minutiga 6:0, 6:0 võidu. Pegula läheb kaheksandikfinaalis vastamisi mullu Austria lipu alla kolinud venelanna Anastasia Potapovaga (WTA 38.), kes alistas Ljudmilla Samsonova (WTA 21.) kahes setis.

Maailma edetabeli kolmandal real asetsev poolatar Iga Swiatek jätkas samuti võidukalt, aga mitte päris nii domineerivalt kui Pegula. Poolatar võitis itaallanna Elisabetta Cocciaretto (WTA 41.) vastu esimesed kolm geimi, loovutas siis ühe, kuid jätkas siis võiduseeriat ning vormistas kindla 6:1, 6:0 võidu.

Kaheksandikfinaalis näeb endiste esireketite duelli, Swiatek läheb kokku Naomi Osakaga (WTA 16.), kes alistas Diana Shnaideri (WTA 20.) 6:1, 6:2. Varasemalt on nad kohtunud kolmel korral, Osaka võidutses 2019. aastal Torontos, aga Swiatek teenis 2022. aastal Miami turniiri finaalis võidu ja lülitas 2024. aasta Prantsusmaa lahtistel Osaka konkurentsist.

20-aastane Tšehhi tulevikutäht Nikola Bartunkova (WTA 94.) teenis vinge võidu, kui alistas ameeriklanna Madison Keysi (WTA 19.) 6:3, 1:6, 6:4. Kaheksandikfinaalis läheb Bartunkova vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 10.), kes alistas ameeriklanna Hailey Baptiste (WTA 25.) 6:1, 6:2.

Meeste turniiril selguvad esmaspäeval viimased kaheksandikfinalistid, finaalid toimuvad tuleval pühapäeval.