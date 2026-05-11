X!

Pegula võitis Roomas kuivalt, Swiatek loovutas ühe geimi

Tennis
Iga Swiatek
Iga Swiatek Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Tennise naiste maailma edetabeli tippu kuuluvad Jessica Pegula ja Iga Swiatek teenisid Roomas toimuval kõrgeima kategooria turniiril kindla võidu ning marssisid edasi kaheksandikfinaali.

Maailma viies reket Pegula teenis Rebeka Masarova üle domineeriva võidu, kui võitis 26-aastase šveitslanna vastu 12 geimi järjest, vormistades tunni ja ühe minutiga 6:0, 6:0 võidu. Pegula läheb kaheksandikfinaalis vastamisi mullu Austria lipu alla kolinud venelanna Anastasia Potapovaga (WTA 38.), kes alistas Ljudmilla Samsonova (WTA 21.) kahes setis.

Maailma edetabeli kolmandal real asetsev poolatar Iga Swiatek jätkas samuti võidukalt, aga mitte päris nii domineerivalt kui Pegula. Poolatar võitis itaallanna Elisabetta Cocciaretto (WTA 41.) vastu esimesed kolm geimi, loovutas siis ühe, kuid jätkas siis võiduseeriat ning vormistas kindla 6:1, 6:0 võidu.

Kaheksandikfinaalis näeb endiste esireketite duelli, Swiatek läheb kokku Naomi Osakaga (WTA 16.), kes alistas Diana Shnaideri (WTA 20.) 6:1, 6:2. Varasemalt on nad kohtunud kolmel korral, Osaka võidutses 2019. aastal Torontos, aga Swiatek teenis 2022. aastal Miami turniiri finaalis võidu ja lülitas 2024. aasta Prantsusmaa lahtistel Osaka konkurentsist.

20-aastane Tšehhi tulevikutäht Nikola Bartunkova (WTA 94.) teenis vinge võidu, kui alistas ameeriklanna Madison Keysi (WTA 19.) 6:3, 1:6, 6:4. Kaheksandikfinaalis läheb Bartunkova vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 10.), kes alistas ameeriklanna Hailey Baptiste (WTA 25.) 6:1, 6:2.

Meeste turniiril selguvad esmaspäeval viimased kaheksandikfinalistid, finaalid toimuvad tuleval pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

10:54

Pegula võitis Roomas kuivalt, Swiatek loovutas ühe geimi

10.05

Neel ja tema paariline said finaalis kindla kaotuse

10.05

Sinner ja teised itaallased on Roomas hästi alustanud

09.05

Esireket Sabalenka pidi Roomas rumeenlanna paremust tunnistama

09.05

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

08.05

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

08.05

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

08.05

Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu finaali

08.05

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

07.05

Nuudi langes Rootsis välja

06.05

Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

06.05

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

05.05

Äsja esimese WTA 1000 turniiri võitnud Kostjuk Rooma ei sõida

04.05

Lajal alustas Hiinas tasavägise võiduga

04.05

Anikina jõudis J200 turniiril veerandfinaali, aga haigestumine sundis loobuma

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:19

Segavõistkondade kurlingu Eesti meistriks tuli Harri Lille võistkond

12:46

NBA talendikorje esivaliku õiguse sai Washington

12:02

Kullamäe oli kaotuses Žalgirisele tiimi resultatiivseim

11:26

Eesti rallikrossisõitjad astusid Riias toimunud EM-etapil pjedestaalile

10:54

Pegula võitis Roomas kuivalt, Swiatek loovutas ühe geimi

10:18

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

09:41

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

09:07

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

08:33

Barcelona kindlustas El Clasico võiduga järjekordse meistritiitli

08:03

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks Uuendatud

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda Uuendatud

10.05

Antoniak püstitas ultrajooksus Eesti naiste tipptulemuse, võidu võttis Kingo

10.05

ETV spordisaade, 10. mai

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

10.05

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

10.05

Saaremaal näitas kõige paremat minekut Koik, konkurent Volver katkestas

10.05

Arsenal sai läbi häda kolm punkti kätte ja sammub tiitli suunas

10.05

Emad elavad poegadest jalgpalluritele vaikselt, aga kindlalt kaasa

10.05

VIDEO | Tovstiki kauglöök tõi Florale võidu

loetumad

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks Uuendatud

10.05

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

10.05

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda Uuendatud

08:03

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

10.05

Virves teenis karjääri esimese WRC katsevõidu

09.05

Ford kinnitas läbirääkimisi Verstappeniga

10.05

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

10.05

Taskuhäälingute mehed enne korvpallifinaali: kõige tähtsam, et mängijad oleks terved

10.05

Thierry Neuville sai hooaja esimese võidu

10.05

Rytas tuli välja 20-punktilisest kaotusseisust ja võitis Meistrite liiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo