Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

Avasetis sundis Serbia tennisekuulsus noort vastast tegema 14 lihtviga enda nelja kõrval, oma servilt võitis Djokovic 19 punktist 16 ja realiseeris kolmest murdepallist kaks.

Teises setis mängis Prižmic oluliselt agressiivsemalt, aga lõikas kasu ka Djokovici näiliselt kehvast tervislikust seisundist. Noor horvaat läks juhtima 4:0, Djokovicil õnnestus siis ka murdepallini jõuda, aga Prižmic hoidis servi ja viis kohtumise otsustavasse setti, kus kasutas viiendas geimis ära seti ainsa murdevõimaluse.

Kui avasetis võitis Djokovic oma servilt 85 protsenti punktidest, langes see kogu mängu lõikes lõpuks 65 protsendile ning endine esireket patustas teises ja kolmandas setis kokku 22 lihtveaga.

"Ma ei teagi, mida öelda. Austan Novakit väga, ta on mu iidol ja seega oli see minu jaoks suurepärane mäng. Mängisin hiilgavalt, tahan olla keskendunud ja valmistuda järgmiseks mänguks. Esimeses setis mängis ta väga hästi," sõnas Prižmic võidu järel.

Üllatusi juhtus reedel veelgi: kuuendana asetatud Alex De Minaur pidi kolmetunnise mängu järel tunnistama kohaliku mehe, maailma edetabelis 105. kohal oleva Matteo Arnaldi 4:6, 7:6 (5), 6:4 paremust. Lõuna-Ameerika tennisetähtede vastasseisus õnnestus Tšiili esinumbril Alejandro Tabilol (ATP 35.) argentiinlase Francisco Cerundolo (ATP 27.) vastu võita vaid kaks geimi, aga kahes setis tagasid edasipääsu nii Casper Ruud, Tommy Paul kui Alexander Zverev.