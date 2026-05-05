Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

Siim-Markus Post tabas koos lõpusireeniga viske, mis andis TalTech/Alexelale Eesti korvpalli meistriliiga poolfinaalseeria kolmandas mängus Kalev/Cramo üle 78:77 võidu ja lõpetas tehnikaülikooli omavahelistes mängudes koguni 56-mänguliseks veninud kaotusteseeria.

"See on play-off! Oleme meeskonna sees uskunud, et saame nendega mängida," kommenteeris teisipäevases mängus 17 punkti visanud Post ERR-ile. "Meil pole mängud kõige paremini välja tulnud, täna ka ei tulnud kõige paremini, meil on veel varu, aga peaasi, et saime seeriat pikendada. Annab mängida küll!"

Võitluslikus ja kohati rabedas mängus vilistati Kalev/Cramo meeste vastu 28 ja TalTechi mängijatele 21 viga, aga tõelisele play-off'i mängule omaselt esines ka omavahelist ütlemist ja hõõrumist.

"Eelmises mängus vilistati vead liiga kergelt ära, täna lasti rohkem mängida. Ma arvan, et see sobib meile ka. Tuleb harjuda ja selles keskkonnas parim anda," iseloomustas Post. "Liikumine tehti nii, et mul oleks üks äär vaba, teravuse peale, aga et mul oleks sööta ka. Leidsin augu ja karistasin ära," kommenteeris Post võidu toonud rünnakut.

Kalev/Cramo viimati 2011. aastal alistanud TalTech kahandas kolme võiduni peetavas seerias kaotusseisu üks-kahele. Neljas mäng toimub reedel nende kodusaalis.

Toimetaja: Anders Nõmm

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

Post lõpetas 15-aastase kaotusteseeria: leidsin augu ja karistasin ära

