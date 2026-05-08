Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

"Me olime eelmine mäng lahjad: kolmandas mängus mõtlesime, et tuleb lihtsalt koju ära. Täna olime rohkem keskendunud ja ei lubanud sellist asja, nagu eelmine kord," tõi poolfinaalseeria neljandas mängus 14 punkti visanud Erik Makke välja reedese võidu võtme.

"Keskendusime oma asjadele, näitasime rohkem iseloomu. TalTech ei ole ju halb tiim, neil on pikk tagameeste rotatsioon. Kui neil vise kukub, siis nad võivad hästi mängida. Nende nõrkus on ikkagi viskamine," jätkas Makke. "Meie viskasime eelmine mäng kehvemini ja nemad piisavalt hästi, et võita. Poolfinaali ei saa ju halb tiim, seepärast oligi keeruline!"

45:45 viigiga lõppenud avapoolaja järel võitis Kalev/Cramo kolmanda veerandaja kümne punktiga ja kuigi lasi kodumeeskonna siis otsustaval perioodil ka nelja punkti kaugusele, oli lõpuminutitel kindlam.

"Cramo oli seekord tugevam, midagi pole teha," tõdes TalTechi kapten, 36 ja pool minutit väljakul veetnud ning 21 punkti visanud Oliver Metsalu. "Nad olid jõulised, agressiivsed, lõpus see saigi maksma. Me haistsime verd: [Ran Andre Pehka] kaotus oli väga suur, rotatsioon jäigi meil lõpuks lühikeseks. Täna õhtul leiname ära, nüüd läheme pronksi võtma. Klubile, fännidele, ülikoolile ja sponsoritele on see oluline," kinnitas ta.