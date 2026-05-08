X!

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

Kalev/Cramo korvpallimeeskond jõudis neljandat aastat järjest Eesti meistrivõistluste finaali, kui alistas reedel poolfinaalseeria neljandas kohtumises TalTech/Alexela 95:82 ja võitis seeria mängudega kolm-üks.

"Me olime eelmine mäng lahjad: kolmandas mängus mõtlesime, et tuleb lihtsalt koju ära. Täna olime rohkem keskendunud ja ei lubanud sellist asja, nagu eelmine kord," tõi poolfinaalseeria neljandas mängus 14 punkti visanud Erik Makke välja reedese võidu võtme.

"Keskendusime oma asjadele, näitasime rohkem iseloomu. TalTech ei ole ju halb tiim, neil on pikk tagameeste rotatsioon. Kui neil vise kukub, siis nad võivad hästi mängida. Nende nõrkus on ikkagi viskamine," jätkas Makke. "Meie viskasime eelmine mäng kehvemini ja nemad piisavalt hästi, et võita. Poolfinaali ei saa ju halb tiim, seepärast oligi keeruline!"

45:45 viigiga lõppenud avapoolaja järel võitis Kalev/Cramo kolmanda veerandaja kümne punktiga ja kuigi lasi kodumeeskonna siis otsustaval perioodil ka nelja punkti kaugusele, oli lõpuminutitel kindlam.

"Cramo oli seekord tugevam, midagi pole teha," tõdes TalTechi kapten, 36 ja pool minutit väljakul veetnud ning 21 punkti visanud Oliver Metsalu. "Nad olid jõulised, agressiivsed, lõpus see saigi maksma. Me haistsime verd: [Ran Andre Pehka] kaotus oli väga suur, rotatsioon jäigi meil lõpuks lühikeseks. Täna õhtul leiname ära, nüüd läheme pronksi võtma. Klubile, fännidele, ülikoolile ja sponsoritele on see oluline," kinnitas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

22:11

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

20:35

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08:42

Esinumbrid Thunder ja Pistons teenisid veerandfinaalis teise võidu

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Hendrik Eelmäe: meie rünnak jäi ümmarguseks

07.05

Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

07.05

Jõesaare klubi sai Euroliiga meeskonnalt lüüa

07.05

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

07.05

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

07.05

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

06.05

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

06.05

Oklahoma City alustas LA Lakersi vastu kindla võiduga

06.05

Olympiakos noppis kolmeste toel esimesena Euroliiga finaalturniiri pileti

videod

sport.err.ee uudised

22:23

ETV spordisaade, 8. mai

22:11

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

21:38

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

20:59

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

20:35

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

19:34

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

18:58

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

18:25

Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

17:33

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

17:22

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

16:20

Rallikrossi EM-i avaetapil Riias osaleb kuus eestlast

15:59

Premium liiga kalender muudeti Vassiljevile tehtud kingituse tõttu ümber

15:33

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

14:49

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

14:48

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

loetumad

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

07.05

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

07.05

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

07.05

Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

17:33

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

08:42

Esinumbrid Thunder ja Pistons teenisid veerandfinaalis teise võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo